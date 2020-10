Elezioni comunali 2020, diretta risultati ballottaggi: seggi chiusi, via allo scrutinio dei voti

Seggi chiusi dalle 15 e via allo spoglio dei voti nei ballottaggi delle elezioni comunali 2020. Sono 67 i Comuni con più di 15 mila abitanti andati al 2° turno. I Comuni capoluogo interessati sono nove: Matera, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Bolzano, Arezzo e Aosta. Al voto, tra gli altri, anche i comuni laziali di Terracina, Ariccia e Rocca Di Papa.



Reggio Calabria

Arezzo

Al ballottaggio Falcomatà (Partito democratico) e Minicuci (Forza Italia).

La sfida è tra Ghinelli (centrodestra) e Ralli (centrosinistra).

<h3>Matera</h3>

Al ballottaggio si sfidano Rocco Sassone del centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo Matera, Matera Patrimonio Comune e Matera Sempre Insieme), con il 30,28% dei voti al primo turno, e il pentastellato Domenico Bennardi (Movimento 5 stelle, Volt, Verdi-Psi, Matera 3.0), con il 27,57%. Per i voti di lista si è registrato un voto disgiunto a favore di Bennardi (la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 39,70%, quella di Bennardi il 21,02%), facendolo prevalere sul candidato del Pd. Non ci sono apparentamenti formali ma ci sono state dichiarazioni di voto a favore di Bennardi sia da parte di Coalizione civica del candidato sindaco Pasquale Doria (con il 10,21% mentre le due liste a sostegno in totale sommano il 7,59%) sia da parte di Giovanni Schiuma (Pd, Programma Matera, Innoviamo Matera, lista Schiuma e Materafutura) che al primo turno ha ottenuto il 19,98% come candidato sindaco mentre il 21,60% come coalizione. Nessuna indicazione di voto da parte di Nicola Trombetta (6,04%) con la civica Liberi (5,02%) e da parte di Luca Braia (5,92%) con la lista Matera 2029 (5,06%). I primi partiti, in ordine di preferenze sono Pd 12,04%, Forza Italia 11,68% e Movimento 5 stelle 10,94%.



Bolzano, confermato Caramaschi

È stato riconfermato il sindaco uscente di Bolzano Renzo Caramaschi. Il 74enne ex city manager, che guida dal 2016 una giunta Svp-centrosinistra, si è imposto nel ballottaggio con il 57,18% contro il candidato del centrodestra Roberto Zanin, che si è fermato al 42,82%. Caramaschi, dopo essersi imposto al primo turno in un testa a testa contro Zanin (34% - 33,1%), aveva poi incassato l'endorsement della Svp. «Abbiamo raggiunto il massimo con la nostra coalizione. Siamo riusciti a ridare dignità alla città di Bolzano, trovando, assieme alla Provincia, soluzioni e finanziamenti. Se funziona Bolzano, funzionano anche i dintorni», ha detto il sindaco rieletto. «Rispetto al 2016 sono riuscito ad aumentare il distacco, dal 55 al 57%, recuperando in alcune sezioni» (tradizionalmente del centrodestra, ndr.), ha aggiunto. Caramaschi ha ringraziato il suo rivale Zanin per il «confronto civile».

A Merano il sindaco uscente Paul Roesch (verdi-centrosinistra) è stato riconfermato sindaco con appena 37 voti di distacco su Dario Dal Medico (candidato di liste civiche del centrodestra). Nella città del Passirio la Svp non ha infatti dato indicazioni di voto. In Trentino sono 8 i comuni dove si decide il sindaco al ballottaggio.

A Rovereto, secondo centro più popoloso della provincia, il candidato del centrosinistra, Francesco Valduga, primo cittadino uscente, è in testa con il 64,13%, mentre Andrea Zambelli, appoggiato dal centrodestra, è al 35,87%. Il dato è riferito a 21 sezioni scrutinate su 32.

A Riva del Garda, con 8 sezioni su 13, il sindaco uscente Adalberto Mosaner (centrosinistra) al momento è al 48,7% e Cristina Santi (centrodestra), in testa con il 51,3%.

Ad Arco il sindaco uscente Alessandro Betta ha vinto (10 sezioni scrutinate su 12) con il 61,23% contro Giacomo Bernardi (centrodestra), che ha ottenuto il 38,77%. Ballottaggi anche ad Avio, a Caldonazzo, Novella, Vallelaghi e Volano.

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA