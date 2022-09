Elezioni politiche 2022, Salvini: «L'epoca dei tecnici è passata, stravinceremo»

Matteo Salvini, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, ha risposto a chi gli chiedeva dell'ipotesi di un tecnico come ministro dell'Economia: «È passata l'epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con la 'p' maiuscola», ha detto il segretario della Lega.

«Ci prendiamo le nostre responsabilità. La Lega ha sempre mantenuto gli impegni presi. È tempo che la buona politica ne risponda. Io non vedo l'ora che arrivi il 26 settembre», ha aggiunto Salvini. Rispetto alla possibilità di dire prima del voto i nomi di alcuni ministri, il leader del Carroccio ha osservato che «avere due o tre nomi a rappresentare gli italiani prima del voto, secondo me, sarebbe utile per la scelta dei cittadini soprattutto in alcuni ministeri importanti, penso agli Esteri, all'Economia, alla Giustizia. Però giustamente prima bisogna vincere le elezioni. Anche perché c'è ancora molta gente che ancora non ha deciso».

«Aprire alle centrali nucleari»

«È fuori discussione che serva aprire le centrali. Il dove non lo deve decidere la politica. Fratoianni si metta l'anima in pace. L'Italia tornerà al nucleare, mentre tutto il mondo sta andando verso il nucleare». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Milano, replicando a Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra che ha chiesto al centrodestra e al leader del terzo polo, Carlo Calenda, di indicare i luoghi dove vorrebbero costruire centrali nucleari. «Chiediamo agli scienziati e agli ingegneri - ha aggiunto il leader leghista - non a Salvini e Fratoianni». «La Francia investe in sei nuove reattori nucleari e noi compriamo l'energia a caro prezzo dai francesi. Siamo poco furbi - ha aggiunto -. Fratoianni dice no all'energia più sicura e pulita che esista, Salvini dice sì. Poi dove farla non lo decidono né Salvini né Fratoianni. Ci sono docenti universitari, ingegneri e scienziati che sostengono che nucleare è il futuro. Lasciamo che sia il Politecnico a decidere».