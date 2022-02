Elezioni 2023, Letta apre a Calenda: «Pd e Azione insieme, vinceremo per un governo riformista e europeista»

Il segretario del Pd Enrico Letta apre ad Azione, il partito politico fondato da Carlo Calenda, in vista delle elezioni governative del prossimo anno. Il numero uno dei Dem è intervenuto al congresso del partito fondato dall'ex ministro, e ha annunciato che «sono sicuro che ci troveremo insieme alle prossime politiche. Insieme faremo grandi cose per il nostro Paese, sono sicuro che voi giocherete un ruolo importante e che insieme, senza ambiguità tra di noi, vinceremo le elezioni politiche del 2023 e daremo un governo riformista e europeista a questo Paese», le sue parole.

APPROFONDIMENTI GOVERNO Governo, Draghi: basta strappi IL GELO Meloni a Salvini: «Con lui incomprensione» POLITICA Video LA CONSULTA Eutanasia bocciata/Omicidio del consenziente: dietro al no il... POLITICA Governo, dopo la strigliata di Draghi i partiti continueranno a...

Una notizia, dal momento che il Pd aveva negato l'appoggio a Calenda per le comunali di Roma e aveva scelto Gualtieri. L'ex ministro aveva lasciato il Partito Democratico dopo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e aveva deciso di fondare un nuovo partito. «Letta è un amico, è una persona che stimo. Bisogna parlarci. Saremo indipendenti», ha risposto Calenda.

Zingaretti: «Sanità, cambiamo tutto: 60 nuovi centri a Roma. Primarie per le regionali»

Al congresso di Azione è intervenuto anche il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti: «Non vi posso promettere come ha fatto Letta che vinceremo insieme le elezioni ma sono certo che tra noi ci saranno ampi margini di collaborazione». Il numero due del Carroccio potrebbe staccarsi da Salvini e correre alle prossime elezioni da avversario.

"Sono qui per confermare la voglia di fare strada insieme, a partire dal metodo, per fare una politica che non si vergogni di svolgere il suo ruolo"@EnricoLetta, segretario del @pdnetwork #ItaliaSulSerio pic.twitter.com/z9WVTXwjgJ

— Azione (@Azione_it) February 19, 2022