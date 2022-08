Elezioni 2022, Calenda propone confronto tra leader coalizioni. Pd, la direzione del partito slitta alle 20

14.32 - Calenda propone confronto con Letta, Meloni e Conte

«Almeno un confronto tra i leader delle quattro coalizioni è necessario. Aiuterebbe gli italiani a valutarne la consistenza e la preparazione». È la proposta di Carlo Calenda, leader di Azione che twitta le foto di Enrico Letta del Pd, Giorgia Meloni di FdI, Giuseppe Conte del M5s e la propria,

Ore 11.08 - Direzione Pd sulle liste spostata alle 20

«Non c'è alcuna tensione, ma solo fisiologiche discussioni. Siamo un partito». Slitta nuovamente la direzione del Pd, chiamata a decidere sulle liste da presentare alle prossime politiche. Secondo quanto si apprende, i lavori dovrebbero iniziare alle 20. Inzialmente, invece, la riunione era prevista per le 15.

Elezioni politiche 2022. Centrosinistra, i dem prendono tempo: grana delle liste per Letta

Convocata inizialmente stamattina e poi aggiornata al pomeriggio, la direzione del Pd è stata programmata per discutere delle liste dei candidati per le elezioni del 25 settembre.

Elezioni politiche 2022, Dizionario elettorale: assist, runner, paracadute, la neo-lingua un po’ vintage

Ore 8.48 - Renzi: « Mio passo di lato necessario »

Il mio passo di lato? «Per me è l'unica cosa che andava fatta per chiudere la partita del terzo polo. Abbiamo sempre pensato che la politica non sia inseguire un'ambizione personale». Così Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Leopolda.