Telefono rotto? Garanzia valida più a lungo: cosa prevede il disegno di legge della Commissione Europea sugli elettrodomestici

Elettrodomestico o telefono rotto? La garanzia potrebbe durare più a lungo di quanto è previsto ora.

La Commissione Ue propone infatti riparazioni «più facili ed economiche» anche oltre il periodo legale di garanzia per smartphone, tablet, pc ed elettrodomestici per ridurre l'impatto ambientale, sostenere il Green Deal e contrastare l'obsolescenza programmata.

È un nuovo disegno di legge sul diritto alla riparazione. Con le norme presentate oggi l'esecutivo Ue punta a dare ai cittadini la possibilità di rivolgersi a servizi di riparazione quando la garanzia legale dei prodotti - solitamente di due anni - è scaduta. Saranno poi introdotti standard comuni di trasparenza su condizioni e prezzi delle riparazioni.

🇪🇺The long-awaited #Righttorepair will be published tomorrow⏰



👩‍🔧Together with 59 Members of the EU Parliament and other EU orgs, we co-signed an open letter asking the @EU_Commission for horizontal & far-reaching #repair legislation🛠️



Will they listen?👉Stay tuned👀 https://t.co/Ohnj0PHfLS

— Right to Repair Europe (@R2REurope) March 21, 2023