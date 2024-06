Bergamo, eletta la prima sindaca Elena Carnevali: «I cittadini mi vedranno al lavoro in mezzo a loro»

Elena Carnevali è il primo sindaco donna di Bergamo: «Sono felice di aver vinto, e felice di poter iniziare subito a lavorare. Una vittoria di tutti e di tutti quei tanti che ci hanno aiutato nella campagna elettorale. Un pensiero a Roberto Bruni che 20 anni fa fece lo stesso percorso. Ho fatto una promessa che manterrò, i cittadini mi vedranno al lavoro, in mezzo a loro» sono le prime parole della sindaca ed ex deputata Pd.

Il precedessore

Carnevali ha festeggiato nel quartier generale del centrosinistra in centro città insieme al predecessore Giorgio Gori, eletto europarlamentare. «Sono sicuro che lavorerà bene per la nostra città" le ha riconosciuto Andrea Pezzotta, avvocato candidato del centrodestra, quando ancora lo spoglio non era finito ma Carnevali superava il 54% contro il suo 42 e il 2,95 di Vittorio Apicella del Movimento 5 Stelle.

Il ribaltone

A Pavia, con 47 sezioni scrutinate su 83, si va verso il ribaltone, con il vantaggio del centrosinistra. Michele Lissia è infatti al 52,85% contro il 45,15 di Alessandro Cantoni, scelto dal centrodestra, che ha preferito non confermare la candidatura del sindaco uscente Fabrizio Fracassi. Diversa la situazione di Cremona dove, a 70 sezioni scrutinate su 76, è ormai certo il ballottaggio. Il candidato del centrodestra Alessandro Portesani è in vantaggio con il 43,13% delle preferenze, mentre il vicesindaco uscente Andrea Virgilio lo tallona al 42,10. Festa doppia per l'ex assessore alla Sanità della Regione Lombardia Mario Mantovani, eletto al Parlamento Europeo con poco più di 39mila preferenze (terzo nella lista di Fratelli d'Italia nel Nord Ovest) e incoronato di nuovo sindaco di Arconate, piccolo Comune in provincia di Milano. Mantovani. Torna così a Bruxelles dopo aver già fatto per due mandati da europarlamentare, eletto nel 1999 con Forza Italia e di nuovo nel 2004. Mantovani è già stato anche sindaco di Arconate, eletto nel 2001, nel 2006 e nel 2009. Sempre in provincia di Milano è stato nuovamente eletto sindaco Graziano Musella, esponente di Forza Italia ed ex deputato, che si prepara al suo settimo mandato da primo cittadino.