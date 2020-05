Il Fondo per le Famiglie è stato decurtato di 30 milioni, «la Bonetti se ne è accorta?»

Il Fondo per le Famiglie è stato decurtato di 30 milioni, come si evince da un documento sul sito della Camera dei Deputati. A fare questa scoperta è stato Massimo Gandolfini, referente del Family Day che chiede al ministro Bonetti spiegazioni, considerando che le famiglie italiane - dice - sono allo stremo, in particolare quelle numerose non avendo alcun aiuto riferito al numero dei figli carico e al numero di componenti del nucleo familiare.

Il 17% della famiglie con più quattro figli rasenta di finire sotto la soglia di povertà. Genitori titolari di imprese o partita iva rischiano poi di cadere nella povertà assoluta. Il peggioramento delle condizioni economiche è aggravato dall’impegno nella formazione dei propri figli, totalmente demandata alla buona volontà di mamme e papà.

«Non solo non viene dato un euro in più alle necessità delle famiglie ma ne vengono sottratti ben 30 milioni ad un fondo che era già di per sé insufficiente» conclude Gandolfini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA