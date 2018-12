Lo sviluppo che non c’è/L’occasione perduta di un balzo in avanti

Ultimo aggiornamento: 00:59

Mai fidarsi delle apparenze. La conclusione della trattativa tra il Governo italiano e la Commissione europea ha avuto l’esito sperato, sia al di qua sia al di là dell’arco alpino. Il governo italiano porta a casa un obiettivo di deficit comunque più largo di quello per cui i governi precedenti si erano impegnati (seppure, come vedremo più avanti, non per l’obiettivo auspicabile: la crescita), la struttura della legge di bilancio non cambia nei suoi interventi principali, le istituzioni comunitarie mostrano ai governi e ai cittadini europei che sanno bilanciare l’esigenza di far rispettare le regole con una buona dose di buonsenso.Gli italiani possono quindi pensare con meno angoscia al destino dei propri risparmi e dei propri investimenti, pur non potendo affatto dormire sonni tranquilli.Tuttavia, insieme a questi elementi positivi, permangono alcuni rischi e criticità che è bene non sottovalutare né tantomeno ignorare. Il primo rischio è di pensare che il pericolo di una procedura di infrazione sia definitivamente scongiurato. Non è così. E non lo è innanzitutto perché la manovra deve ancora passare dal vaglio del Parlamento, dove la tentazione di “assalire la diligenza” sarà forte e diffusa. Inoltre, quand’anche gli obiettivi di deficit siano confermati dall’organo legislativo, nel corso del 2019 gli impegni dovranno essere effettivamente onorati.La sensazione è infatti che la Commissione abbia solo rimandato la propria decisione (di fatto congelandola per il momento), in attesa di capire le cifre reali del bilancio italiano. E non lo è nemmeno perché già dalla prossima primavera si tornerà a redigere il Documento di Economia e Finanza per il 2020 e di nuovo la Commissione avrà la possibilità di esprimere le proprie raccomandazioni e, se lo riterrà, anche di tornare a minacciare sanzioni.Il secondo rischio è quello di non cogliere l’occasione di ripensare radicalmente alla propria politica economica per i prossimi anni. Ormai per il 2019 i giochi sono fatti, verrebbe da dire: dal punto di vista politico, né Salvini né Di Maio potrebbero mai rimangiarsi la parola su “quota 100” e reddito di cittadinanza. Ma questo non significa che si debba persistere nello stesso errore anche in futuro.A bene vedere, dopo la cura dimagrante, i difetti iniziali di questa legge di bilancio (poco sviluppo e troppa assistenza) rimangono se non addirittura si amplificano. Come i tratti somatici che caratterizzano una persona diventano ancora più evidenti quando questa perde peso, così gli interventi su reddito di cittadinanza e pensioni hanno acquisito ancora più protagonismo tra le voci del bilancio 2019. La manovra elettorale lo è dunque ancora di più, perché evidente è la mancanza di ripensamenti su questi interventi. Come sarebbe stato bello, invece, fare la voce grossa con l’Unione (e nell’Unione) mettendo sul tavolo un deficit ancora più elevato, magari provocatoriamente anche oltre il 3%, ma realizzato a esclusivo sostegno di investimenti e infrastrutture. Invece del balzo in avanti ci siamo limitati a un timido passo indietro: se reddito di cittadinanza e pensioni verranno comunque confermate a regime, allora le future leggi di bilancio dovranno trovare coperture strutturali, diverse dal deficit di bilancio. Possono bastare le privatizzazioni? E se sì, per quanti anni? Si tratta di entrate straordinarie, fin troppo ottimistiche. E quindi poco convincenti. A meno di non ricorrere all’aumento dell’Iva, strada nient’affatto tabù anzi praticabilissima senza danni a dispetto della vulgata terroristica che circola. Peraltro, aver rivisto la crescita prevista per il 2019 all’1%, apre interrogativi non proprio rassicuranti sulla possibilità che l’enorme debito pubblico possa in qualche modo essere proporzionalmente ridimensionato: un tema sul quale varrà la pena di fare qualche ulteriore riflessione quanto prima.Il terzo rischio è di pensare che reddito di cittadinanza e pensioni siano misure equivalenti. Probabilmente ciò è vero solo dal punto di vista elettorale. Per quanto però il reddito di cittadinanza sia una politica assistenzialista, esso è anche uno strumento per fornire mezzi di sostentamento alle persone in difficoltà e per mantenere una certa coesione sociale, in questo caso tra persone attive e persone scoraggiate o alla ricerca di occupazione. Un modo forse per scongiurare ondate di protesta sulla scia di altri fenomeni in giro per l’Europa (si vedano i gilet gialli).Al contrario, Quota 100 ha il difetto di smontare uno dei principali capisaldi della spesa pubblica italiana, vale a dire la riforma Fornero, con una operazione priva di qualunque logica demografica ed economica. Altro che mantenimento della coesione sociale: gli interventi previsti sulle pensioni scavano un ulteriore solco tra insider e outsider, cioè tra generazioni beneficiate dallo stato sociale e generazioni completamente ignorate da esso. Sapranno i protagonisti di un governo ancora alla ricerca della propria identità e dei propri equilibri cogliere al volo le opportunità e gli insegnamenti che questa vicenda offrono? Il quarto, ultimo e più importante rischio, è che questa risposta sia negativa