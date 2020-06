© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma cosa sono questi ormai famosissimi Stati Generali inaugurati oggi dal premier Giuseppe Conte? In pratica un maxi-seminario che durerà un decina di giorni - ovviamente con pause perché il 19 è in programma un importante Consiglio Europeo - e che dovrebbe concludersi domenica 21 giugno.Al di là delle tecnicalità, nei prossimi giorni l'intero governo ascolterà anche via web relazioni e proposte dei principali esponenti europei, delle forze sociali, degli enti locali, di economisti e manager di primo livello, di architetti e artisti famosi, con l'obiettivo di preparare un piano di interventi profondi - almeno questa è l'intezione dichiarata - che non sprechi l'importante contributo europeo di 172 miliardi del piano Next Generation che nei prossimi anni è destinato a finanziare la ricostruzione dell'economia italiana. Fondi che l'Ue concederà solo di fronte ad un piano di riforme e di ammodernamento che consenta all'Italia di agganciarsi meglio al convoglio europeo messo a dura prova dalla pandemia ma che sta già dando qualche segnale di risveglio.Per il momento sarà assente l'opposizione pure invitata da Conte a dare un suo contributo ad un avvenimento che si svolgerà a Villa Pamphilj, sede di rappresentanza istituzionale del governo italiano. Al maxi-seminario non è stata invitata neanche la stampa che sarà informata solo a margine dell'avvenimento di come procedono i lavori.Massiccia la partecipazione di leaders europei e non solo. La giornata di oggi sarà dedicata agli incontri internazionali, come ha annunciato Conte. In videoconferenza ci sarà la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, poi la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ma anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Probabile la presenza – sempre in videoconferenza – della presidente della Bce Christine Lagarde e del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.A fare da base di partenza degli Stati Generali sarà il piano di 120 pagine formulato dalla commissione di esperti presieduta dall'ex amministratore delegato di Vodafone Vittorio Colao. E' assai probabile che solo una parte delle proposte della task-force coordinata da Colao sarà davvero presa in considerazione. Conte dovrebbe presentarsi all’appuntamento con un documento di sintesi, in cui ci saranno anche alcune delle proposte di Colao. E del resto lo stesso ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, si è detto aperto all'ipotesi di riaprire la voluntary disclosure (rientro di capitali dall'estero) ma evitando condoni. Nella sintesi di Conte ci saranno il dossier semplificazione, il tema di massicci investimenti in infrastrutture e il capitolo investimenti. Questioni affrontate anche dallo stesso Colao, che non a caso aprirà i lavori di lunedì.Come detto, la sede fisica degli Stati Generali è il Casino del Bel Respiro, che si trova all’interno di Villa Pamphili, a Roma che il sito di Palazzo Chigi definisce così: “è sede di rappresentanza durante le visite di capi di Stato e di governo”.A parte la giornata inaugurale di oggi, lunedì si inizierà con Colao per poi andare avanti con le parti sociali. Martedì dovrebbe toccare alle associazioni di imprese, a partire da Confindustria. Ma ci saranno anche tanti imprenditori, economisti e architetti. Per questi ultimi i nomi sembrano essere quelli di Renzo Piano, Massimiliano Fuksas e Stefano Boeri. Poi ci saranno gli incontri con i vertici delle società partecipate dallo Stato come Eni, Enel e Fincantieri. Non parteciperà, invece, l’ex presidente della Bce, Mario Draghi.