Dura partita per Salvini in Campania e in Puglia

Non si può avere tutto. Matteo Salvini ha rimesso in discussione sia la candidatura del Centrodestra in Campania (non gli va bene quella del berlusconiani Stefano Caldoro) sia quella in Puglia targata Fratelli d’Italia e già assegnata secondo gli accordi sulla parola a Raffaele Fitto. Il problema per la Lega è che Berlusconi non rinuncia alla Campania e la Meloni dice che Fitto è intoccabile. Dura partita per Salvini, rischia di non vincerla ne sa una parte né dall’altra. E allora ai piani alti del Cartoccio secondo indiscrezioni su starebbe ragionando si puntare su uno solo dei due obiettivi. Togliere Caldoro. Berlusconi sta preparando il Tour della Liberta' che toccherà tutte e 6 le regioni chiamate al voto in primavera. Il Cavaliere ringalluzzito dal risultato in Calabria punta a giocare da protagonista in Veneto, Marche, Campania, Puglia, Liguria e Toscana, con particolare riguardo alle regioni del Sud. E proprio per questo prenderà malissimo il piano attribuito alla Lega. Quella di puntare in Campania sull'ex rettore dell'Universita' di Salerno, Aurelio Tommasetti, dando il benservito a Caldoro. Si annunciano scintille.