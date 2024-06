Europee, la Duma russa: «Macron e Scholz coinvolti nella guerra, sono la vergogna dell'Europa»

«Sono la vergogna dell'Europa» ha dichiarato il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, in riferimento al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olad Scholz. Ha commentato con queste parole i risultati delle europee: «Macron e Scholz hanno perso miseramente. Questo è il collasso della politica di Macron. E per il partito di Scholz, in Germania, i risultati sono stati i peggiori della storia». Il presidente ha poi proseguito dichiarando che «l'economia è stagnante, c'è una crisi migratoria e i paesi, contrariamente ai loro interessi nazionali, vengono trascinati nella guerra in Ucraina». Secono Volodin i risultai elettoriali in Germania e Francia erano prevedibili, ma - ha poi concluso - «è giusto che si dimettano e smettano di prendere in giro i loro cittadini».

Medvedev: «inetta politica di Macron e Scholz»

Dello stesso avviso, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, e vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, che aggiunge «le sconfitte elettorali di Emmanuel Macron e Olaf Scholz sono una conseguenza della loro inetta politica di fornre sostegno alle autorità banderite dell' Ucraina a spese dei loro cittadini e delle loro idiote politiche riguardo all'economia e alla migrazione. Vedrete cosa arriverà ancora».

Putin e le elezioni europee

E il Presidente della Russia non può che giovare delle contraddizioni che emergono: Macron non sarebbe secondo quanto emerso un leader trainante continenatele, come si proponeva di essere quando annunciava il possibile invio di soldati occidentali in Ucraina. Ma se Putin dovesse riuscire a consolidare le sue conquiste territoriali in Ucraina, potrà sentirsi incoraggiato a mandare avanti una politica imperialista in altri Paesi, con il conseguente rischio di espandere ancor di più il conflitto.

Ad uscire sconfitti sono quindi presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz: curioso, poiché l'uno è stato alfiere di un'Europa impegnata contro l'espansionismo russo, mentre l'altro si è contraddistinto per la titubanza nel concedere sistemi d'arma avanzati da Zelensky.