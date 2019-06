In Italia sbarca Dugin, Rasputin putiniano sacerdote ultra religioso del nuovo populismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ormai in Italia ha messo le tende e punta sul nostro Paese come avanguardia del trionfo populista - per ora mancato alle elezioni europee - nel vecchio continente. Ora invece è in arrivo, una sorta di Rasputin putiniano, sacerdote ultra religioso del nuovo populismo. E in Italia viene accolto con tutti gli onori dai sovranisti nostrani, pronti a fargli festa. Ma la Chiesa di Bergoglio è in prima fila nella lotta ai sovranisti considerati un’illusione anti popolare. E Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, gesuita come il Papa è impegnatissimo nella crociata politica contro trumpisti, putiniani e salvinisti, non perde l’occasione per andare all’attacco.Lo fa così: «Steve Bannon e Aleksandr Dugin sono i sacerdoti di populismi che evocano una falsa realtà pseudo-religiosa, che nega il centro della teologia, che è l’amore di Dio e l’amore del prossimo». E aggiunge il direttore di Civiltà Cattolica: «Adesso Dugin è in Italia. Chissà perché proprio ora». Forse perché adesso, con il trionfo della Lega, per certa Russia l’Italia può diventare il cortile di casa.