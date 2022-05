Draghi a "Verso Sud": «Impegno del governo per un sud protagonista delle sfide dei nostri tempi» I nodi: energia, Pnrr e crisi ucraina

Sviluppo del Mezzogiorno, Pnrr, questione energetica e crisi Ucraina. Sono questi i temi centrali affrontati nel discorso del premier Mario Draghi al Forum 'Verso Sud' in corso oggi a Sorrento a cui sono presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la ministra del Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna e il presidente della camera, Roberto Fico. «Dalla formazione di questo Governo, il Sud è al centro dell'azione dell'esecutivo, delle nostre politiche di rilancio del Paese» ha detto il premier «Vogliamo che il Mezzogiorno torni ad avere la centralità che merita, in Italia e in Europa. Il quadro geopolitico che ci muta davanti presenta rischi, ma anche opportunità, in particolare per i Paesi del Mediterraneo. La giornata di oggi è un segno della nostra volontà di immaginare e costruire un Sud diverso. Un Mezzogiorno protagonista delle grandi sfide dei nostri tempi».

Il Pnrr al sud

Il Pnrr giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo del Mezzogiorno. Su questo il leader del governo ha sottolineato l'importanza del rispetto delle scadenze e dell'organizzazione necessaria alla gestione dei fondi: «La struttura del PNRR prevede che lo stanziamento di finanziamenti sia vincolato al rispetto delle scadenze, al raggiungimento di precisi obiettivi. Dobbiamo procedere rapidamente con l'agenda di riforme concordata con l'Unione Europea, per non perdere accesso ai finanziamenti e superare le fragilità strutturali che hanno rallentato la crescita dell'Italia e del Sud».

Draghi ha sottolineato che «Il Mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere rapidamente verso il Centro-Nord». Per raggiungere questo obiettivo però il premier illustra i passi da compiere, a partire dalla collaborazione tra investimenti pubblici e privati e il rafforzamento della capacità amministrativa, dalla giustizia alle competenze necessarie. E, infine «Serve puntare sui talenti troppo spesso lasciati ai margini, a partire dai giovani e dalle donne. L'Italia e l'Unione Europea devono collaborare per agevolare questo processo».

La questione energetica e la guerra in Ucraina

Non poteva mancare un riferimento alla situazione Ucraina e alle conseguenze a livello energetico e alimentare che la crisi sta avendo nel nostro paese. Sulla questione energetica Draghi ha evidenziato che «La guerra in Ucraina ha fatto emergere la pericolosità della nostra dipendenza dal gas russo». Ora l'obiettivo del governo è diversificare le forniture di gas, un obiettivo su cui «l'Italia si è mossa in maniera celere» e contemporaneamente puntare sull'energia rinnovabile «per migliorare la sostenibilità del nostro modello produttivo. I Paesi della sponda Sud del Mediterraneo sono un partner naturale su entrambi questi fronti».

In ambito alimentare Draghi ha espresso preoccupazione per il blocco delle esportazioni di grano dall'Ucraina che «Rischia di provocare una crisi alimentare, che a sua volta può produrre instabilità politica» ma soprattutto una «crisi umanitaria di proporzioni straordinarie» Su questo il premier ha rinnovato l'impegno dell'Italia «In prima linea per costruire un futuro di pace e di prosperità in tutta la regione mediterranea. Intendiamo investire da subito nella sicurezza alimentare, insieme al resto dell'Unione Europea, per rafforzare e rendere più integrate le catene di approvvigionamento».

Il premier ha insistito sulla necessità di rinnovare la cooperazione nell'area mediterranea: «Per rafforzare questi partenariati, dobbiamo lavorare per la stabilizzazione politica della regione mediterranea. Mi riferisco in particolare alla Libia, un Paese dalle enormi potenzialità. Ma penso, più in generale, ai rischi che la guerra pone alla stabilità dell'Africa, del Medio Oriente».

Carfagna e Fico: «80 miliardi per il sud»

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna intervenendo al forum ha sottolineato che «Siamo all'inizio di una nuova stagione, iniziata nel 2021 con le risorse dell'Ue. Ci siamo ispirati a una visione meridionalista fattiva e orgogliosa, distante dal disfattismo e dalla rassegnazione che abbiamo conosciuto finora. Per la prima volta abbiamo vincolato al Sud una quota percentuale una quota superiore, il 40%, cioè circa 80 miliardi di euro per i progetti per il Sud».

Anche il presidente della Camera Roberto Fico punta sui numeri e ribadisce l'impegno economico destinato al Mezzogiorno, destinati a valorizzare l'eccellenza di questi territori, dall'energia al turismo: «Si tratta in sostanza di circa 82 miliardi che possono, se utilizzati efficacemente, porre le basi per consolidare le specificità e le eccellenze del Mezzogiorno nel Mediterraneo allargato: dalla produzione di energie rinnovabili alla logistica portuale, dalle produzioni industriali di avanguardia al turismo ecosostenibile, dalla cultura alla ricerca». Ultimo punto, la questione amministrativa in quanto alcune risorse del Pnrr saranno destinate alla semplificazione e il potenziamento delle competenze amministrative dei Comuni attraverso un reclutamento straordinario. «Sono convinto che sarà possibile fare passi decisivi per rendere il Sud un volano di sviluppo sostenibile, in senso economico, sociale ed ambientale, per il nostro Paese e per l'Europa» ha concluso il Presidente della Camera.