Draghi: «Rassicuro sui vaccini, nessun timore o incertezza. Speranza ha chiarito, le Regioni aderiscono»

«Rassicuro sui vaccini, nessun timore o incertezza. Speranza ha chiarito, le Regioni aderiscono». Lo ha detto poco fa il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7. «Dopo aver sentito Figliuolo posso rassicurare che il piano vaccinale continua: non ci sono incertezze né timori che non possa andare in porto», ha puntualizzato il Presidente del Consiglio.

«Ogni punto è stato chiarito dal ministro Speranza stamane. C'è adesione spontanea delle Regioni» alle linee del governo, ha detto il premier Draghi.

«Vicino alla famiglia di Camilla, non doveva avvenire»

«Cordoglio e partecipazione alla mamma e al papà di quella ragazza e al resto della famiglia. È stata una cosa tristissima che non doveva avvenire. Questa è la cosa più importante che ho da dire». Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7, rispondendo a una domanda sulla morte della diciottenne Camilla dopo il vaccino.

« Buon momento dell'economia ma attenzione ai rischi »

«Sostanzialmente l'atmosfera al G7 è cambiata molto - ha affermato Draghi a margine del G7 -. Era il primo vertice di Biden e l'ultimo della cancelliera Merkel. È un buon momento per le nostre economie ma restano preoccupazioni e rischi cui fare attenzione».

«Molto bene con Biden»

«L'incontro con Biden è andato molto, molto bene», ha detto Mario Draghi, ed è servito a «riaffermare un rapporto antico» tra Italia e Usa. «È stato un rivedersi, ci conoscevamo da tanto tempo: è stato un piacevole rientro». Draghi ha spiegato che si è parlato delle aree internazionali di crisi «in particolare in Nord Africa».