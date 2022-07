Draghi convoca i sindacati: sul tavolo il decreto Aiuti-bis. Conte gela il Pd: «Sua agenda lontana dalla nostra»

Dopo le dimissioni, il premier Mario Draghi, in carica per il disbrigo degli affari al corrente, si mette al lavoro. Il presidente del consiglio ha infatti convocato per il 27 luglio (alle 10) i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri a Palazzo Chigi. Una convocazione giunta telefonicamente, per mettersi pancia a terra a lavoro sull'agenda politica.

Governo, Pnrr, armi e nomine: cosa può fare Draghi

Al centro del confronto con i sindacati ci sarebbe il decreto "Aiuti-bis", dopo l'incontro del 12 luglio, durante il quale Draghi si era impegnato ad una nuova convocazione delle sigle a ridosso dell'adozione del nuovo provvedimento. Una mossa - quella del Premier - che fa seguito anche all'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dare seguito, da parte del Governo dimissionario, agli ultimi provvedimenti di maggiore urgenza per far fronte alla crisi energetica e al suo impatto su famiglie e imprese.

Il decreto Aiuti

Il decreto dovrebbe arrivare entro la prima settimana di agosto: si era parlato di una dotazione di 10 miliardi, con, nella versione precedente alla crisi politica, il salario minimo e e un'anticipazione del taglio del cuneo fiscale. Tuttavia le due misure, più politiche, non sono più nell'agenda dato il carattere 'correntè dei provvedimenti adottabili da parte di un Governo dimissionario. Il pressing dei sindacati riguarderebbe dunque l'entità del provvedimento, dato che la crisi politica rischierebbe di ridurre la potenza di fuoco dell'aiuti-bis, e l'urgenza di misure strutturali. In agenda il taglio dell'iva sui prodotti del 'carrello della spesà in alternativa all'ipotesi di riproporre per un ulteriore mese il bonus da 200 euro, oltre alla proroga al 31 dicembre del contributo sulle bollette di luce e gas e il credito di imposta per le imprese energivore.

Conte gela il Pd

Intanto il leader del M5s, Giuseppe Conte, gela il Pd. «E' vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l' agenda sociale presentata dal M5s, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte. "L'agenda Draghi" da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente». Così in un post l'avvocato ha replicato ad un post di Enrico Letta e del Pd su «l'Italia tradita».