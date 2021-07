Draghi e Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere: «Il sistema va riformato»

Mercoledì 14 Luglio 2021, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 18:22

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sono giunti al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove hanno visitato l'istituto. I detenuti - in base a quanto riferito dall'inviato di Rai News - hanno scandito forte la richiesta di «indulto, indulto» e inneggiato a «Draghi, Draghi». Insieme al ministro della Giustizia Marta Cartabia, il premier ha visitato i reparti del carcere dove sono avvenute le violenze sui detenuti oggetto dell'inchiesta della Procura culminata nell'esecuzione di 52 misure cautelari nei confronti di altrettanti appartenenti al corpo di polizia penitenziaria.

S. Maria Capua Vetere, le parole di Draghi

«Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. Sono immagini di oltre un anno fa. Le indagini in corso stabiliranno le responsabilità individuali. Ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato», ha detto Draghi alla stampa.

«La Costituzione Italiana - prosegue il premier - sancisce all'Articolo 27 i principi che devono guidare lo strumento della detenzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. A questi principi deve accompagnarsi la tutela dei diritti universali: Il diritto all'integrità psicofisica, all'istruzione, al lavoro e alla salute, solo per citarne alcuni. Questi diritti vanno sempre protetti, in particolare in un contesto che vede limitazioni alla libertà».

«L'Italia è stata condannata due volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il sovraffollamento carcerario. Ci sono migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili. Sono numeri in miglioramento, ma sono comunque inaccettabili. Ostacolano il percorso verso il ravvedimento, ostacolano il reinserimento nella vita sociale, obiettivi più volte indicati dalla Corte Costituzionale. In un contesto così difficile, lavorano ogni giorno, con spirito di sacrificio e dedizione assoluta, tanti servitori dello Stato», ha specificato Draghi.

Cartabia: «Atti di ingiustificabile violenza»

Quello che è avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono «atti di ingiustificabile violenza e intimidazione», ha detto la Guardasigilli Marta Cartabia al termine della visita al carcere campano. «Mai più violenze» ha aggiunto. Cartabia ha rivolto un saluto particolare ai detenuti che hanno subito le violenze avvenute il 6 aprile 2020. La pandemia - ha aggiunto Cartabia - «ha fatto da detonatore a questioni antiche» che affliggono le carceri, la prima è il «sovraffollamento», occorre intervenire su «più livelli» tra cui le strutture materiali e la formazione, ma anche sul piano normativo e il pacchetto di riforme corregge «la misura penale incentrata solo sul carcere». «Un piano fondamentale» per contrastare il sovraffollamento nelle carceri «è quello normativo.

Carceri, Garante detenuti: «Santa Maria Capua Vetere non è caso isolato ma nemmeno la prassi»

Il pacchetto di emendamenti in materia penale, approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, prevede anche un uso più razionale delle sanzioni alternative alle pene detentive brevi» Lo ha detto il ministro della Giustizia Marta Cartabia, al termine della visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere. «Occorre correggere una visione del diritto penale - ha aggiunto Cartabia - incentrato solo sul carcere, per riservare la detenzione ai fatti più gravi. La Costituzione parla di 'penè al plurale. La pena non è solo carcere. Senza rinunciare alla giusta punizione degli illeciti, occorre procedere sulla linea, che già sta generando molte positive esperienze, anche in termini di prevenzione della recidiva e di risocializzazione, attraverso forme di punizione diverse dal carcere, come, ad esempio, i lavori di pubblica utilità. In questo, un ruolo fondamentale è svolto dai giudici di sorveglianza».

La protesta degli operai Whirlpool

I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli sono arrivati alla casa circondariale «Francesco Uccella» di Santa Maria Capua Vetere. Gli operai, che oggi hanno avuto la conferma dell'avvio della procedura di licenziamento, sono distanti dall'ingresso principale del carcere. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine. «Siamo qui a chiedere di incontrare Draghi dopo la decisione della Whirlpool di drammatizzare la vertenza ignorando la disponibilità di Governo e Sindacati ad usare gli ammortizzatori Covid per discutere delle soluzioni industriali per il sito di Napoli. Quello della Whirlpool è uno strappo inaccettabile».

Renzi: «Conte e Bonafede responsabili di episodi nelle carceri, non solo a Santa Maria Capua Vetere»

Così il segretario regionale dei metalmeccanici della Uil, Antonello Accurso, all'esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere con oltre cento lavoratori. «Il Governo e Draghi facciano rispettare l'avviso comune firmato con Cgil, Cisl, Uil e Confindustria per evitare i licenziamenti, è gli accordi firmati da Whirlpool nel 2018».