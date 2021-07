Draghi e Cartabia in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere: operai Whirlpool protestano all'esterno

Mercoledì 14 Luglio 2021, 16:12

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sono giunti al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove visiteranno l'istituto.

Draghi a Santa Maria Capua Vetere, operai Whirlpool protestano

I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli sono arrivati alla casa circondariale «Francesco Uccella» di Santa Maria Capua Vetere. Gli operai, che oggi hanno avuto la conferma dell'avvio della procedura di licenziamento, sono distanti dall'ingresso principale del carcere. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine. «Siamo qui a chiedere di incontrare Draghi dopo la decisione della Whirlpool di drammatizzare la vertenza ignorando la disponibilità di Governo e Sindacati ad usare gli ammortizzatori Covid per discutere delle soluzioni industriali per il sito di Napoli. Quello della Whirlpool è uno strappo inaccettabile». Così il segretario regionale dei metalmeccanici della Uil, Antonello Accurso, all'esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere con oltre cento lavoratori. «Il Governo e Draghi facciano rispettare l'avviso comune firmato con Cgil, Cisl, Uil e Confindustria per evitare i licenziamenti, è gli accordi firmati da Whirlpool nel 2018».