Draghi agli studenti: «Ho chiesto a Putin la pace, ho trovato un muro. Per voi spero niente mascherine il prossimo anno»

«Quel che si deve fare è cercare la pace, far in modo che i due smettano di sparare e comincino a parlare. Questo è quello che noi dobbiamo cercar di fare». Lo ha affermato il premier Mario Draghi, incontrando i ragazzi della scuola Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona). «A Putin ho detto - ha aggiunto - la chiamo per parlare di pace, e lui mi ha detto “non è il momento”. La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco, “non è il momento”. Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate?, “Non è il momento”. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il presidente Biden; solo da lui Putin vuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse. Il suggerimento ha avuto più fortuna perché i loro ministri si sono sentiti. Con Putin ho trovato un muro», ha concluso.

Ai ragazzi ha detto. «Spero che l'anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine e che la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto, alla vostra età è importante stare insieme. So quanto avete sofferto - ha aggiunto Draghi - perché alla vostra età la cosa più importante è stare insieme. Gli insegnanti vi aiutano ad avere consapevolezza, assieme ai genitori, ma anche i vostri amici. Stare insieme aiuta a capire chi siete, con amore, con bontà, con allegria. Vi dovete divertire».