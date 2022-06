Draghi: «Putin ha già tagliato le forniture di gas, Ue in difficoltà. No price cap per paura»

«C'è molta consapevolezza rispetto alla serietà della situazione» sull'energia. «Si è parlato molto di coordinamento e sulla solidarietà, che certo ci deve essere e ci deve essere anche una risposta a controllare il prezzo del gas. L'obiezione che si fa al price cap è la paura che in risposta la Russia tagli le forniture, ma ormai in Germania stiamo al 50% del flussi. Putin incassa le stesse cifre e l'Ue ha difficoltà immense». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles. Bisogna «agire subito sui prezzi dell'energia perché sta succedendo che da un'inflazione che dipendeva sostanzialmente dall'energia ora dipende anche da altre cose. Questi aumenti si spargono e diventano aumenti di altre merci», ha aggiunto il premier. «L'Europa ha un potere di mercato per quanto riguarda il gas che viene dalla Russia via tubo poiché non può andare da nessun'altra parte. E questo potere dovrebbe usarlo con il price cap».

APPROFONDIMENTI LA PROPOSTA Cos'è e come funziona L'ANALISI La vittoria a metà del premier POLITICA Video MONDO Tetto al prezzo della benzina LO SCENARIO L'Olanda ora apre LE MISURE Crisi del gas, corsa al carbone BRUXELLES Asse Draghi-Macron: «Intervenire a luglio» LA GIORNATA Ucraina, la guerra in diretta MONDO Guerra Ucraina-Russia, strategie, feriti e morti

«Sui prezzi dell'energia i Paesi sono molto esitanti ad agire, ho un chiesto Consiglio straordinario sull'energia a luglio ma mi è stato fatto notare che non abbiamo ancora uno studio sul quale discutere. Ecco, ora nella risoluzione finale il Consiglio invita la Commissione a produrre questo studio entro settembre, per poi discuterne nel Consiglio di ottobre», ha sottolineato il presidente del Consiglio. «L'Italia ha costruito una rete di fornitori e crediamo di poter compensare il gas russo entro un anno, un anno e mezzo: le cose stanno andando meglio del previsto».

Recovery di guerra

«Più che di aiuti bisogna avere da parte dell'Ue la capacità di accedere al mercato autonomamente» per «poi prestare questo denaro ai singoli Paesi. Non è una situazione in cui è necessario avere dei grants, ma una capacità fiscale comune». Ha detto il premier Mario Draghi in merito al possibilità di mettere in campo un cosiddetto Recovery di guerra.

Potere d'acquisto famiglie italiane

«Nell'area dell'euro, soprattutto a causa dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, le previsioni sono di un rallentamento un pò in tutti i Paesi. Noi siamo impegnati a proteggere e sostenere il potere d'acquisto degli italiani». Ha sottolineato Draghi.

Allargamento Ue

«L'Ue sta crescendo, sta diventando sempre più importante, sta diventando quell'istituzione a cui tutti i Paesi Ue guardano come una istituzione capace di dar loro stabilità e sicurezza». Ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles. «Si è deciso che il processo di allargamento, così esigente e burocratico, resterà esigente ma sarà molto meno burocratico, l'Ue assumerà una dimensione meno arcigna», ha aggiunto Draghi. «È stata celebrata l'entrata della Croazia nell'aerea dell'euro. Man mano l'Ue acquisisce una identità che non aveva prima» e i dati dell'Eurobarometro «mostrano un sostegno dei cittadini per l'Ue come non era mai stato in passato».

No a rimpasto di governo

«No». Così risponde il premier a chi gli chiede se reputi necessario un cambio nella squadra dei ministri dopo la scissione nel M5S. Rispondendo a chi gli chiede se pensi che il suo mandato sia più forte o più debole il premier replica: «Mi sento con lo stesso mandato».