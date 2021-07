Draghi: «L'economia riparte ma l'emergenza non è finita. Se pandemia si aggrava, pronti a intervenire»

Giovedì 1 Luglio 2021, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 13:18

«L'economia In Italia riparte ma l'emergenza non è finita. Se pandemia si aggrava, pronti a intervenire». Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, all'Accademia dei Lincei, sottolineando che «per l'Italia questo è un momento favorevole».

Circostanze eccezionali

«Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte del governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie, l'abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati sono circostanze eccezionali per le imprese e le famiglie - ha detto il presidente del Consiglio -. Ma è anche il momento favorevole per coniugare efficienza con equità, crescita con sostenibilità, tecnologia con occupazione. È un momento in cui torna a prevalere il gusto del futuro. Viviamolo appieno, con determinazione e con solidarietà».

Rapporto debito-Pil toccherà il 160%

«Alla fine di quest'anno, il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo in Europa sarà cresciuto di circa 15 punti percentuali rispetto alla fine del 2019. In Italia, secondo le stime della Commissione Europea, il debito pubblico aumenterà dal 135% del Pil, al 160% - ha poi detto Draghi -. Si tratta di un incremento maggiore rispetto a quello della Grande Crisi Finanziaria. E a questo si è anche aggiunto un aumento consistente del debito privato».

Draghi: pronti ad intervenire se pandemia si aggrava

«Dobbiamo fronteggiare l'emergere di nuove e pericolose varianti del virus - ha poi detto Draghi, in un passaggio della sua lezione all'Accademia dei Lincei -. Rimaniamo pronti a intervenire con convinzione nel caso ci fosse un aggravarsi della pandemia tale da provocare danni all'economia del Paese».

« Il governo continuerà a sostenere i lavoratori »

«Il reinserimento dei lavoratori dopo i traumi della crisi non è immediato. Il governo continua a sostenerli, come ha fatto in questi due anni. La Banca Centrale Europea ha stimato che in assenza del sostegno pubblico, le famiglie nei Paesi della zona euro avrebbero perso, in media, quasi un quarto del loro reddito da lavoro. Grazie all'intervento statale, questa perdita è stata del 7%».

« Non basta costruire ministeri, servono persone »

«Aumentare la produttività si traduce nell'attuare il nostro programma di riforme. Abbiamo già approvato importanti semplificazioni amministrative. Iniziato la riforma della pubblica amministrazione e delle assunzioni nel settore pubblico. Riformato il Ministero dell'Ambiente, attribuendogli nuovi e importanti poteri e trasformandolo nel Ministero della Transizione Ecologica. Costruito il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale - ha detto il presidente del Consiglio -. Certo, non basta costruire ministeri per far aumentare la produttività, bisogna anche cambiare quello che i ministeri fanno e avere persone che sappiano fare questi cambiamenti, è quello che stiamo facendo».