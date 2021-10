Draghi e Merkel, l'incontro a Roma: «Questo è il tempo della collaborazione»

Giovedì 7 Ottobre 2021, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 15:41

Mario Draghi e Angela Merkel: un abbraccio a Roma in nome dell'Europa. Il presidente del Consiglio ha ospitato ogi a Palazzo Chigi la premier tedesca: «Forse sarà il nostro ultimo incontro bilaterale, mi fa molto piacere essere qui. In pochi mesi si è creata una collaborazione molto stretta - ha detto Merkel - Come quando era alla Bce e Draghi è stato un garante dell'euro». Dal canto suo il capo del governo italiano ha ringraziato la cancelliera «per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell'Europà, ha detto il presidente del Consiglio dopo il colloquio a Palazzo Chigi».

L'intento è quello di «lavorare insieme anche sugli investimenti futuri da fare, partendo dalla crisi del Covid e dobbiamo portare avanti un lavoro comunitario - ha spiegato lei - Dobbiamo lavorare insieme, anche sulla Libia dove l'Italia è molto coinvolta», ha detto ancora. «Questo è il tempo della collaborazione», ha sottolineato Merkel.

In seguito Draghi e Merkel sono giunti all'hotel Eden per un pranzo privato. Draghi ha anticipato di qualche minuto la sua ospite. Imponente lo spiegamento di forze dell'ordine davanti all'albergo romano.

Draghi: i vaccini sono sicuri

«Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite». Così il premier Mario Draghi al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20. «Nei Paesi ricchi, le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza dei nostri concittadini rifiuta di vaccinarsi, o esita a farlo. Questo comportamento è spesso dovuto alla paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l'evidenza scientifica dimostri il contrario». I Parlamenti «possono fare molto» per sostenere i Governi «nel loro impegno contro la disinformazione in materia di vaccini».

«La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione efficaci. Ma il Covid-19 continua a colpire duramente molti Paesi. A fine settembre, si contavano più di 50.000 morti al giorno, nonostante l'enorme aumento della produzione di vaccini. Un numero così alto di morti è semplicemente inaccettabile».

Draghi: «La ripresa è ancora fragile e disomogenea»

«I Parlamenti hanno un ruolo molto importante nel favorire una ripresa equa e sostenibile». Il premier ha ricordato che «la ripresa è ancora fragile e disomogenea, anche a causa della diversa intensità nelle risposte di politica economica alla crisi». I Parlamenti «possono fare la loro parte, promuovendo provvedimenti che rilancino gli investimenti, rimuovano ostacoli alla crescita e aiutino economicamente i Paesi più fragili. Dobbiamo impegnarci, tutti insieme, per una ripresa dell'economia globale sostenuta, durevole, e che non lasci indietro nessuno».

«G20 a Roma è un'occasione unica»

«Le sfide che abbiamo davanti richiedono un multilateralismo forte e pragmatico, che coinvolga Governi, Parlamenti, società civile. Il Vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 a Roma a fine ottobre rappresenta un'occasione unica per concordare risposte comuni ed efficaci». E poi ha sottolineato che «il nostro lavoro beneficerà moltissimo» delle discussioni del P20.