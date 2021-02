Draghi, Maria Rosaria Rossi: «Saremo al suo fianco, ci dia un governo di alto profilo»

«Presidente Draghi ci consegni un governo di alto profilo e di grandi aspettative che rappresenta quell'Italia democratica, europeista e liberale di cui abbiamo fortemente bisogno». L'ex Fi Maria Rosaria Rossi, senatrice del neo gruppo “Europeisti” nato a palazzo Madama in un primo momento per sostenere il Conte ter, ribadisce il suo appoggio al governo di Mario Draghi.

«Saremo al tuo fianco per ridare stabilità e prosperità al nostro Paese, grazie», scrive Rossi, una delle fedelissime di Silvio Berlusconi, sul suo profilo Instagram, postando la foto di rito della nuova squadra a palazzo Chigi di Super Mario con tutti i ministri al termine del giuramento al Colle di ieri.

Rossi spiega di «aver votato la fiducia al governo Conte e quella al governo Draghi in continuità con quel progetto politico di centro democratico e liberale cui sta lavorando». Uno delle ragioni per cui avrebbe lasciato il partito di Silvio Berlusconi. Rossi non aggiunge altro, ma si limita a dire che «sta contribuendo alla realizzazione di un nuovo contenitore politico».

Ultimo aggiornamento: 13:20

