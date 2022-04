Gas, Draghi: «Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?»

«Preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il cdm. «Andiamo con l'Ue, - ha sottolineato - se ci propone l'embargo sul gas, siamo contenti di seguire. Quello che vogliamo è lo strumento più efficace per la pace. Ci chiediamo se prezzo del gas può essere scambiato con la pace».

APPROFONDIMENTI POLITICA Video ITALIA Foto IL FOCUS Gas russo, cosa succede in caso di stop? IL DOCUMENTO Def, ok all'unanimità: sostegni per 4-5 miliardi.... NEWS Incentivi auto, moto elettriche, ibride e a basse emissioni:...

Embargo del gas

«L'embargo del gas non è ancora e non so se sarà mai sul tavolo ma quanto più diventa orrenda la guerra tanto più i paesi alleati in assenza di una diretta partecipazione alla guerra si chiedono cosa può fare questa coalzione per indebolire la Russia e farla smettere e permette a Kiev di sedersi al tavolo della pace». Dice il premier sottolineando come la «sitauzione sia in divenire» e come dunque l'embargo del gas non sia «un'ipotesi al momento oggetto di discussione per cui la situazione sta modificandosi».

«Non c'è niente di questo». Anche senza il gas russo «fino a fine ottobre siamo coperti, le conseguenze non le vedremmo fino all'autunno». Lo ha assicurato il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l'approvazione del Def in cui sono previsti scenari di rischio in caso di interruzione delle forniture da parte di Mosca.

Franco: vedremo se rafforzare aiuti imprese

«Molte imprese stanno soffrendo moltissimo per l'aumento del costo dell'energia. Questo ha un impatto enorme sui costi di produzione. Dobbiamo però anche tenere a mente che questo è picco del costo dell'energia, in futuro difficilmente resterà per periodi molto lunghi a questo livello. Il governo è intervenuto ripetutamente con aiuti alle imprese, vedremo se» andranno «rafforzati». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa dopo l'approvazione del Def. «Le imprese stanno soffrendo moltissimo, che questo sia paese dove non convenga produrre è un'altra storia...», ha aggiunto.