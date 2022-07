Mario Draghi fiducia Senato, il premier rientra a Palazzo Chigi. Il governo non ha i numeri. Lega e FI non votano M5S: «Togliamo il disturbo». Letta: «Un giorno di follia»

Crisi di governo e voto di fiducia in diretta. Una giornata difficile e di infiniti contatti scivola verso la crisi alle cinque del pomeriggio, quando il premier Mario Draghi - che al Senato ha reso 'comunicazioni fiduciarie' chiedendo alle forze politiche di ricostruire il patto di unità nazionale alla base del suo mandato - pone la fiducia su una risoluzione di Pier Ferdinando Casini dal testo stringato: «Il senato, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, le approva».

Ore 20.00 - «Una pagina nera per l'Italia. La politica ha fallito, davanti a un'emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia». Lo scrive in un tweet Luigi Di Maio.

Ore 19.48 - «Il PD è orgoglioso di avere sostenuto con lealtà il Governo Draghi. Siamo grati al Presidente e fieri del lavoro che insieme a lui abbiamo fatto per il bene del Paese. Oggi è stata una giornata drammatica per l'Italia. Le scelte di Lega e Forza Italia da una parte e del M5S dall'altra sono gravi, sbagliate. Purtroppo, sarà tutto il Paese - i cittadini e le cittadine, a partire da quelli più fragili e più spaventati - a pagare il conto di queste scelte. Una crisi sbagliata fin dall'inizio che è oggi esplosa nel modo peggiore. Chi ha affossato il Governo Draghi è andato contro l'Italia». Lo sostengono fonti del Nazareno.

Ore 19.45 - «Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non posso restare un minuto di più in questo partito». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, aggiungendo che «Forza Italia ha definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini». «Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia, - ha spiegato Gelmini - apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese, mentre nel cuore dell'Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, una forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi». «Se i danni prodotti al Paese dalle convulsioni del Movimento 5 Stelle erano scontati - ha proseguito il ministro - mai avrei immaginato che il centrodestra di governo sarebbe riuscito nella missione, quasi impossibile, di sfilare a Conte la responsabilità della crisi: non era facile, ma quando a dettare la linea è una Lega a trazione populista, preoccupata unicamente di inseguire Giorgia Meloni, questi sono i risultati».

Ore 19.42 - «#24 luglio. Il balletto degli irresponsabili contro Draghi può provocare una tempesta perfetta. Ora è il tempo di voler bene all'Italia: ci aspettano mesi difficili ma siamo un grande Paese». Lo scrive su twitter il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni.

Ore 19.39 - Il presidente del consiglio Mario Draghi ha lasciato il Senato. A chi chiedeva se stesse andando al Quirinale scherzando ha risposto «intanto in prendo l'ascensore». Il premier è andato a Palazzo Chigi.

Ore 19.30 - I senatori di M5S si dichiarano «presente non votante» durante la chiama sulla fiducia nell'Aula del Senato.

Ore 19.25 - «In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l'Italia. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile per evitarlo e sostenere il governo Draghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

Ore 19.20 - «Se non partecipano al voto mancherà il numero legale? Eh manca il numero legale». È quanto ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati rivolgendosi al segretario generale di palazzo Madama - a microfono aperto e udibile - subito dopo l'annuncio del M5s che non parteciperà al voto sulla fiducia al governo. Stessa decisione annunciata da Forza Italia e Lega.

Ore 19.15 - «Oggi non partecipiamo al voto di questa risoluzione». Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone, in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal premier Mario Draghi sulla risoluzione dopo le sue comunicazioni. «Togliamo il disturbo ma ci saremo sempre quando si tratterà di votare provvedimenti utili», ha detto la capogruppo M5S Mariolina Castellone, intervenendo in dichiarazione di voto a Palazzo Madama.

Ore 19.00 - A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il M5S dovrebbe abbandonare l'Aula del Senato e non prendere parte al voto sulla risoluzione Casini per la fiducia al governo Draghi.

Ore 18.55 - È in corso al Senato un incontro fra il ministro per i rapporti col Parlamento, Federico d'Incà (M5s), il segretario del Pd Enrico Letta e il ministro Pd Dario Franceschini. D'Incà è entrato negli uffici Pd dopo essere uscito dalle stanze del M5s, dove c'è Giuseppe Conte.

Ore 18.50 - «Con amarezza ma con la tranquillità di chi ha tentato fino alla fine» di trovare una soluzione «il gruppo di Fi non parteciperà al voto di fiducia solo sulla» risoluzione a firma Casini. Lo ha detto la presidente dei senatori di Fi Anna Maria Bernini. L'annuncio della non partecipazione al voto di Forza Italia alla risoluzione Casini viene accolto da un fragoroso applauso dei senatori della Lega nell'Aula di Palazzo Madama. Chiaramente delusi quelli del centrosinistra.

Ore 18.39 - Si è allontanato dall'Aula e, rientrando nell'emiciclo, il premier Mario Draghi si è imbattuto nel ministro di Fi Renato Brunetta, dopo che dal centrodestra è trapelato «lo stupore» per la decisione del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia sulla risoluzione Casini. Tra i due c'è stato uno scambio, con Brunetta che ha allontanato il telefono dall'orecchio per confrontarsi con Draghi, allargando le braccia prima di dividersi dal presidente del Consiglio.

Ore 18.34 - Forza Italia, Lega, Udc e Noi con l'Italia hanno accolto con grande stupore la decisione del presidente del consiglio Mario Draghi di porre la questione di fiducia sulla risoluzione presentata da un senatore, Pierferdinando Casini, eletto dalla sinistra. Il presidente Silvio Berlusconi questa mattina aveva comunicato personalmente al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del consiglio Mario Draghi la disponibilità del centrodestra di governo a sostenere la nascita di un esecutivo da lui guidato e fondato sul 'nuovo patto' che proprio Mario Draghi ha proposto in Parlamento. La nostra disponibilità è stata confermata e ufficializzata nella proposta di risoluzione presentata dal centrodestra di governo in Senato. Lo afferma una nota del centrodestra di governo.

Ore 18.30 - «Non la votiamo. La risoluzione di Casini? Certo che non la votiamo». A dirlo è Matteo Salvini in una pausa dei lavori al Senato rispondendo ad una domanda sulla fiducia posta sulla risoluzione di Casini.

Ore 18.16 - Secondo quanto si apprende, i gruppi di Lega e Forza Italia al Senato stanno valutando di non partecipare al voto di fiducia sulla risoluzione proposta dal senatore Casini, che sarà votata a breve a Palazzo Madama. Il documento, che di fatto avvalla le comunicazioni fatte dal premier Draghi in aula stamattina, è l'unico messo ai voti anche se sul tavolo c'è pure quella sottoscritta dal centrodestra di governo, che invece chiede un nuovo governo guidato dallo stesso premier e senza il M5s.

Ore 18.14 - «Noi voteremo la fiducia al governo consapevoli che oggi finisce il teatrino, il reality show» che ciascuno debba «assumersi la propria responsabilità ma ci lasci dire 'grazie per aver cambiato passo». Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo al Senato. «Oggi o si va avanti con Draghi o si va a casa, vale per chi non ha parlato chiaramente», aggiunge.

Ore 17.55 - Non sarà Matteo Salvini, leader della Lega, ad intervenire in Senato per le dichiarazioni di voto sulla 'risoluzione Casinì. Al suo posto il senatore Stefano Candiani, che prenderà la parola tra pochi minuti in Aula al Senato.

Ore 17.42 - Il gruppo di Forza Italia al Senato sta decidendo se votare o meno la risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini ma secondo quanto si apprende da fonti del partito, il gruppo si sente ancora vincolato alla risoluzione proposta dalla Lega e sottoscritta dai forzisti, che chiede invece di prendere atto della necessità di un nuovo governo «profondamente rinnovato» senza il Movimento 5 stelle e guidato da Mario Draghi. Una decisione verrà presa a breve insieme alla capogruppo Annamaria Bernini.

Ore 17,30 - Alle 17.30 avranno luogo al Senato le dichiarazioni di voto sulla fiducia e a seguire il voto di fiducia sulla risoluzione che approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Il voto è nominale.

Ore 17.21 - LA RISOLUZIONE DI CASINI - È firmata dal solo ex presidente della Camera Pierferdinando Casini e non dai capigruppo la risoluzione dei partiti che chiedono al premier Mario Draghi di proseguire il proprio lavoro a Palazzo Chigi. Lo riferiscono all'Ansa alcuni capigruppo del Senato. «Ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Senato le approva» è il testo secco della risoluzione Casini. In questo modo la risoluzione verrà posta ai voti in Aula indipendentemente dalle firme e dalle adesioni dei capigruppo del centrodestra.

Ore 17.20 - «Voglio essere chiaro, c'è stato un rimprovero sul perché il governo abbia deciso di non intervenire su temi come la cannabis, lo ius scholae, il dl Zan, temi di origine parlamentare, per la sua natura di governo fondato su una ampia coalizione di unità nazionale». Lo ha detto il premier Mario Draghi in replica al Senato.

Ore 17.18 - « Per il Superbonus, il problema sono i meccanismi di cessione. Chi li ha disegnati senza discrimine o discernimento? Sono loro i colpevoli di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti». Lo ha detto il premier Mario Draghi al Senato. «Ora bisogna riparare al malfatto e tirare fuori dai guai quelle migliaia di imprese», ha aggiunto.

Ore 17.15 - «Sul salario minimo ho detto quello che dovevo dire, c'è una proposta della commissione europea, abbiamo aperto un tavolo con i sindcati e Confindustria, continueremo la discussione qualunque sia la vostra decisione oggi». Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato rivogendosi in particolare al senatore M5s Licheri, sottolineando che «c'è una proposta che non veda l'imposizione, il diktat del governo sul contratto di lavoro».

Ore 17.13 - «Non ho molto altro da dire e chiedo sia posta la fiducia sulla proposta presentata dal senatore Casini». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sede di replica al Senato ponendo così la fiducia sul governo.

Ore 17.08 - «Il sostegno che ho visto nel paese», «mi ha indotto a riproporre un patto di coalizione e sottoporlo a vostro voto, voi decidete. Niente richieste di pieni poteri». Lo dice il premier Mario Draghi nella replica al Senato.

Ore 17.00 - Il presidente del consiglio Mario Draghi è tornato al Senato per la replica, dopo la discussione sulle sue comunicazioni.

Ore 16.58 - Sono due le risoluzioni presentate in Aula. Lo ha confermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, prima di dare la parola a Mario Draghi. La prima a firma Calderoli e altri chiede discontinuità con l'uscita del M5S, l'altra del senatore Pier Ferdinando Casini che recita «Ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Senato le approva»

Ore 16.55 - «Noi siamo garanti della stabilità del nostro Paese. Serve un Governo serio e non ci può essere il Movimento 5 stelle, lo abbiamo detto al presidente Draghi come centro destra di governo. Siamo pronti a sostenere Draghi con un nuovo patto di Governo». Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Ore 16.50 - «Il centrodestra unito per il bene del Paese». Sono le parole alle telecamere di Matteo Salvini di ritorno al Senato dopo il vertice di Villa Grande con Silvio Berlusconi.

Ore 16.35 - Il segretario del Pd, Enrico Letta, e il ministro della salute, Roberto Speranza, sono da poco usciti dagli uffici del M5s al Senato, dove è presente anche il presidente del Movimento, Giuseppe Conte.

Ore 16.30 - «Ripetuti contatti in queste ore tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il segretario leghista Matteo Salvini. Lo fanno sapere fonti dei due partiti.

Ore 16.23 - Enrico Letta è al Senato, dove ha riunito i ministri, le capigruppo e altri dirigenti dem a partire dal vice segretario Provenzano e il capo segreteria Meloni. All'incontro si è unito da poco anche il ministro e leader di Leu Roberto Speranza.

Ore 16.15 - I senatori del centrodestra di governo voteranno soltanto la propria risoluzione, che chiede un “patto” per un nuovo governo, profondamente rinnovato, guidato ancora da Mario Draghi e senza il Movimento 5 Stelle.

Ore 16.10 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe avviato delle consultazioni telefoniche sentendo i leader della maggioranza per fare il punto della situazione dopo il dibattito parlamentare al Senato sulla fiducia. Tra le ipotesi, si ragiona sempre in ambienti parlamentari, anche quella delle condizioni per un Draghi bis. Sullo sfondo lo scioglimento delle Camere.

Ore 16.00 - Grande preoccupazione, mista a irritazione e delusione. Questo è il clima che si respira nel centrodestra di governo riunito in queste ore a 'Villa Grandè dopo aver sentito l'intervento di Mario Draghi al Senato, considerato dai più un 'discorso di rotturà, senza nessuna apertura sui temi da inserire nell'agenda di un governo bis. Silvio Berlusconi, nel tentare l'ultima mediazione e capire direttamente le intenzioni di palazzo Chigi e Colle, ha sentito Draghi e Sergio Mattarella. Raccontano che Fi e Lega insieme a Udc e Nci stanno lavorando a un documento unitario per votare la risoluzione al Senato, dove viene chiesto un netto cambio di rotta, una forte discontinuità per rinnovare il patto di fiducia all'attuale presidente del Consiglio.

Ore 15.52 - Colloquio telefonico tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Ore 15.50 - Si starebbe andando verso la conta in Aula con il voto sulle risoluzioni. Draghi potrebbe aspettare l'esito di questi voti prima di decidere il da farsi. È quanto viene spiegato da fonti qualificate di governo.

Ore 15.45 - Viene escluso un Draghi bis, da fonti di governo vicine al presidente del Consiglio. Se la crisi dovesse precipitare, viene riferito dalle stesse fonti, la 'partità tornerà nelle mani del Capo dello Stato, poiché l'ex numero uno della Bce è orientato a tenere la linea già espressa in passato, ovvero andare avanti con la stessa maggioranza con un rinnovato patto di fiducia.

Ore 15.42 - Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha appena lasciato Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi, dove è in corso il vertice del centrodestra di Governo.

Ore 15.18 - «Quello che è stato detto stamattina nei nostri confronti non è nulla rispetto a quello che abbiamo dovuto subire perché siamo l'unica forza politica che sta incalzando il governo sulla crisi. Ma non chiediamo poltrone come ha fatto Romeo, della Lega, non chiediamo rimpasti. Solo di poter dare risposte ai nostri cittadini, cercando di capire cosa è di destra e cosa di sinistra. L'intervento di Iv lo avrebbe potuto scrivere Forza Italia, e quello della Lega lv». Lo ha detto il senatore del M5s, Ettore Licheri, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi.

Ore 15.15 - «Non possiamo oggi dire quello che lei dice, ossia che "affronteremo il problema del superbonus con un tavolo". Perché non siamo politici di professione, ma sappiamo che quando non si ha molto chiara una cosa si dice "apriamo un tavolo". Aspettiamo di capire se per lei il problema è la cessione dei crediti fiscali, se il superbonus lo si frena perché è una misura dei 5 Stelle, senza accampare presunte frodi». Lo ha detto il senatore del M5s, Ettore Licheri, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi.

Ore 15.10 - «Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base di convenienze elettorale faccia accadere il governo, qualunque cosa possa accadere, siamo fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità». Lo ha detto il senatore del M5s, Ettore Licheri, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi.

Ore 15.07 - Lo spread Btp-Bund si allarga sopra quota 210 punti base dopo l'intervento della Lega, che ha chiesto «discontinuità» al premier Mario Draghi, alimentando tra gli investitori i timori sulla tenuta dell'esecutivo. Lo spread sale di 6 punti base rispetto alla chiusura di ieri e di 17 rispetto al minimo di 193 toccato in mattinata, dopo che Draghi aveva aperto alla ricostituzione della coalizione di governo. Il rendimento dei nostri decennali è invariato al 3,31%

Ore 15.02 - Federico D'Incà è l'unico ministro dei M5S a seguire il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. Gli altri ministri pentastellati, Stefano Patuanelli e Federica Dadone, non sono mai tornati in Aula dopo l'intervento di Draghi.

Ore 15.00 - «Un nuovo patto di fiducia vuol dire discontinuità con il governo precedente». Lo ha detto nell'Aula del Senato Maurizio Gasparri di Fi in discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. «Non siamo qui per sapere se a Casalino rinnovano il contratto o se pagano i 300mila euro del blog di Grillo. Noi non ci stiamo alle pagliacciate, cari senatori di M5S. Vogliamo la discontinuità rispetto alle sceneggiate», ha concluso.

Ore 14.55 - «Serve un governo autorevole e credibile per affrontare i passaggi che abbiamo di fronte in Europa. Noi La sosterremo perché vogliamo completare il Pnrr e le riforme necessarie che sono ancora diverse. Siamo d'accordo al patto che ci ha proposto e siamo ancora più convinti di prima». Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi. «Tutti dovrebbero fare lo stesso - ha aggiunto -, dire con chiarezza se si condivide o no questa proposta. Tutti dobbiamo avere la responsabilità di dire Sì o No, non è serio inventare altre strade o altre soluzioni».

Ore 14.50 - «Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il patto di fiducia che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo e ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di governo è disponibile a un 'nuovo patto' di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell'Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il M5S e profondamente rinnovato». Così in una nota del centrodestra di governo.

Ore 14.35 - «Il Senato accorda il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione». È quanto chiede la Lega in una proposta di risoluzione firmata dai senatori Roberto Calderoli e dal capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo, dopo le comunicazioni del premier Draghi in Aula.

Ore 14.30 - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è uscito dall'Aula dopo l'intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo e ha avuto un breve colloquio in un corridoio di Palazzo Madama con il ministro Dario Farnceschini. Il premier, fuori dall'Aula, si è intrattenuto brevemente anche con il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. È uscito poi nuovamente dall'emiciclo al telefono.

Ore 14.25 - Lo spread Btp-Bund risale sopra i 202 punti base, in calo rispetto ai 204 della chiusura di ieri ma in ripresa rispetto ai minimi di 193,8 punti toccati dopo che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha aperto alla possibilità di «ricostruire» un patto di governo con le forze politiche. Il differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi risente dell'incertezza che circonda il governo, con il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ha chiesto una «nuova maggioranza» senza M5S e «se serve, un nuovo governo». Peggiora anche Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,9%.

Ore 14.10 - Il premier Mario Draghi ha lasciato l'aula del Senato dopo il duro intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo.

Ore 14.04 - «Ci deve essere una grande discontinuità che solo la sua autorevolezza può dare. Quindi a questo punto la scelta spetta a lei». L'ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi e rivolgendosi appunto al presidente del Consiglio.

Ore 14.01 - «Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza. senza M5s, e se serve ricostituire un nuovo governo». Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi.

Ore 13.30 - «Siamo stupiti dal discorso del presidente Draghi: nessun accenno a flat tax e pace fiscale nonostante 50 milioni di cartelle esattoriali già partite o in partenza che rappresentano un'emergenza nazionale. Anche il passaggio sul credito di 1.100 miliardi di magazzino fiscale che l'Agenzia delle Entrate ha nei confronti di cittadini e imprese ci lascia perplessi. In questo momento di grave crisi economica con l'aumento delle bollette e delle materie prime anche alimentari, cosa si chiede? Di rimborsare subito? Se non bastano pandemia e guerra per un rinnovato patto fiscale tra cittadini, fisco e agenzia delle entrate cos'altro dovremmo aspettare?». Lo dichiarano i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e capo dipartimento Attività produttive e Alberto Gusmeroli, vicepresidente commissione Finanze e responsabile Unità fisco del dipartimento Economia della Lega.

Ore 13.07 - Nessun contatto tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Lo fa sapere una nota della Lega, aggiungendo che Salvini non vede e non sente l'ex premier da alcuni mesi.

Ore 12.45 - «Il presidente Draghi ha sottolineato oggi l'importanza di realizzare i nuovi rigassificatori. A Ravenna, in Emilia-Romagna, siamo pronti: Regione, Comune, sindacati e imprese tutti uniti per realizzarlo». Lo evidenzia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. «Contemporaneamente vogliamo costruire un parco dell'eolico e del fotovoltaico fra i più grandi in Europa, sempre al largo delle acque ravennati. Progetto già pronto anche su questo. Perché siamo la regione dei sì, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente», aggiunge Bonaccini.

Ore 12.17 - Nessun ministro del M5S sta seguendo nell'Aula del Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. Dopo l'intervento di Draghi, con la pausa della seduta, hanno lasciato l'Emiciclo e non sono più rientrati. In questo momento in Aula non c'è neppure Draghi.

Ore 12.13 - I leader del centrodestra di governo si vedranno all'ora di pranzo, alle 13, a 'Villa Grandè da Silvio Berlusconi per fare il punto dopo le comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi al Senato.

Ore 12.12 - Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a Villa Grande, la residenza romana del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per un vertice del centrodestra di governo.

Ore 12.04 - Il leader della Lega Matteo Salvini sta andando a Villa grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, per un nuovo vertice delle forze di centrodestra di governo, convocato ora alla luce delle comunicazioni del premier Draghi nell'aula del Senato e dopo l'assemblea dei parlamentari e ministri leghisti, insieme a Salvini. Su quella riunione, la Lega fa sapere che c'è stata «totale sintonia dei presenti e compattezza con il segretario».

Ore 11.55 - SALVINI A VILLA GRANDE PER VERTICE CON BERLUSCONI

Ore 11.52 - «Abbiamo fatto delle riflessioni che non posso anticiparle, perché adesso ci sarà una riunione con il centrodestra di governo e decideremo insieme». A dirlo all'ANSA è la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno al termine della riunione del suo partito con il leader Matteo Salvini, con ministri, sottosegretari e parlamentari leghisti dopo le comunicazioni del premier Draghi al Senato.

Ore 11.46 - Finita l'assemblea con parlamentari, ministri e sottosegretari della Lega. «Totale sintonia dei presenti e compattezza col segretario Matteo Salvini». Lo rende noto la Lega.

Ore 11.45 - «Siamo qua per un'assunzione di responsabilità che è individuale e collettiva. Non c'è nessun segnale che aspettiamo ma noi dobbiamo rispondere alla domanda cruciale dell'intervento del presidente del Consiglio: siamo disponibili a dire, mancano alcuni mesi alla fine della legislatura e noi vogliamo che in questi mesi il Governo possa governare per rispondere ai problemi degli italiani?» Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, nel suo intervento al Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Ore 11.36 - «Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd». Lo scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni. «Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d'Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito».

Ore 11.08 - Al via nell'Aula del Senato il dibattito sulle comunicazioni de presidente del Consiglio Mario Draghi. Questa fase si protrarrà fino alle 17. Draghi è entrato in Aula con Pier Ferdinando Casini, che lo abbracciava con un braccio sulla spalla del premier e lo ha stretto forte, quindi si sono lasciati con un saluto.

Ore 10.50 - Colloquio a Montecitorio tra il presidente della Camera Roberto Fico e Davide Crippa, presidente dei deputati cinquestelle. L'incontro, durato circa cinque minuti, si è tenuto dopo la consegna del discorso da parte del premier Mario Draghi in Aula sulle sue comunicazioni fiduciarie.

Ore 10.46 - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha consegnato alla Camera il testo delle comunicazioni rese al Senato in vista del dibattito previsto per domani. «Ringrazio le onorevoli deputate e gli onorevoli deputati per il contributo che daranno», ha affermato il premier in una breve dichiarazione in Aula.

Ore 10.38 - «Accanto al PNRR, c'è bisogno di una vera agenda sociale, che parta dai più deboli, come i disabili e gli anziani non autosufficienti. L'aumento dei costi dell'energia e il ritorno dell'inflazione hanno causato nuove diseguaglianze, che aggravano quelle prodotte dalla pandemia». Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato.

Ore 10.34 - «Il reddito di cittadinanza è una misura importante per ridurre la povertà, ma può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro». Così il premier Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato.

Ore 10.29 - «Per quanto riguarda le misure per l'efficientamento energetico e più in generale i bonus per l'edilizia, intendiamo affrontare le criticità nella cessione dei crediti fiscali, ma al contempo ridurre la generosità dei contributi». Lo dice il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato.

Ore 10.24 - «Superare principio unanimità in Ue e riforma bilancio. Su questo l'Italia ha molto da dire. Ma tutto questo ha bisogno di un governo forte e coeso. All'Italia serve un nuovo patto di sviluppo concreto e sincero. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto?Siamo qui in quest'Aula solo perchè gli italiani lo hanno chiesto. Lo ha detto Mario Draghi nelle sue comunicazioni al Senato. È una risposta che dovete dare a tutti gli italiani», conclude.

Ore 10.08 - «Non votare la fiducia è un gesto politico chiaro, non è possibile ignorarlo, equivale a ignorare il Parlamento e non è possibile contenerlo perché vuol dire che ognuno può ripeterlo, non è possibile minimizzarlo». Lo dice il premier Mario Draghi in Senato.

Ore 10.08 - «In pochi mesi abbiamo ridotto la dipendenza di gas» dalla Russia, «intendiamo azzerarle entro un anno e mezzo. È un risultato che sembrava impensabile». Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato.

Ore 10.08 - «L'Italia è forte quando sa essere unita». Lo ha detto il premier Draghi in Senato rivolgendo un ringraziamento agli italiani che «hanno sostenuto a loro volta questo miracolo civile, e sono diventati i veri protagonisti delle politiche che di volta in volta mettevamo in campo». Citando i comportamenti in pandemia, nella campagna di vaccinazione e l'accoglienza «spontanea offerta ai profughi ucraini, accolti nelle case e nelle scuole con affetto e solidarietà» Draghi ha aggiunto: «mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano».

Ore 10.07 - Gli «italiani hanno sostenuto le misure che di volta in volta abbiamo messo in campo, sono diventati veri protagonisti politiche, penso al paziente rispetto durante le restrizioni della pandemia, della vaccinazione, dell'accoglienza spontanea ai profughi ucraini accolti con affetto e solidarietà. Penso alle comunità locali con il Pnrr: mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi al Senato.

Ore 10.05 - «Il merito dei risultati» raggiunti «è vostro, della vostra disponibilità a lavorare nell'interesse del paese. La vostra è stata la migliore risposta all'appello del presidente della repubblica». Lo dice il premier Mario Draghi in Senato.

Ore 10.03 - DRAGHI, UNICA STRADA È RICOSTRUIRE PATTO FIDUCIA, SE VOGLIAMO STARE INSIEME

Ore 10.01 - DRAGHI: IMPOSSIBILE IGNORARE IL FATTO CHE NON SI VOTI LA FIDUCIA

Ore 10.00 - DRAGHI: C'È STATO UN PROGRESSIVO SFARINAMENTO DELLA MAGGIORANZA

Ore 9.58 - «Il presidente della Repubblica mi affidò l'incarico» di premier con l'obiettivo di affrontare «tre emergenze: pandemica, economica e sociale», «tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso che tenni in quest'Aula feci riferimento all'unità nazionale, che in questi mesi è stata la miglior garanzia di questo esecutivo e della sua efficicaca. Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere il consenso più ampio consenso». Lo dice il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato.

Ore 9.55 - «L'altissimo consenso di cui il governo ha goduto in Parlamento ha consentito di avere quella tempestività delle decisioni chiesta dal Presidente della Repubblica. A lungo le forze di maggioranza hanno saputo tenere da parte le divisioni, per interventi rapidi ed efficaci, per il bene di tutti i cittadini». Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato.

Ore 9.52 - «Mercoledì scorso ho rassegnato le dimissioni. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Il capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condivisio. Oggi mi permette di spiegare a voi e agli italiani questa decisione tanto sofferta quanto dovuta». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi al Senato.

Ore 9.47 - Al via nell'Aula del Senato la seduta con le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier siede tra i ministri della Difesa e degli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Il governo è al gran completo e l'Aula è gremita. La seduta andrà avanti con il discorso di Draghi fino alle 10.30, quando il presidente del Consiglio si recherà alla Camera per consegnare il testo delle comuicazioni rese a Palazzo Madama. Alle ore 11.00 riprenderà la seduta del Senato, con una discussione generale prevista fino alle 17, quando Draghi replicherà. Alle 17.30 inizieranno le dichiarazioni di voto ed alle 19 partirà a «chiama» dei senatori

Ore 9.43 - Il premier Mario Draghi è appena arrivato al Senato dove terrà le comunicazioni sulla crisi di governo. Il presidente del Consiglio, sorridente, si è limitato a salutare giornalisti con un «Buongiorno»

Ore 9.42 - La seduta in Senato è aperta.

Ore 9.34 - Il segretario della Lega Matteo Salvini è appena entrato al Senato per le comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi. Il leader leghista, prima di entrare a palazzo Madama, è rimasto alcuni minuti negli uffici del gruppo della Lega, a piazza San Luigi dè Francesi. «Sicuramente sarà una buona giornata per il paese», ha detto Salvini.

Ore 9.30 - Attesa al Senato per il giorno di Draghi. File agli ingressi per gli operatori televisivi e i giornalisti, mentre in tanti attendono l'arrivo del premier a corso Rinascimento. A Palazzo Madama i primi senatori sono già entrati in Aula, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, si intrattiene qualche minuto in buvette, salutando i tanti che gli si avvicinano. I ministri Colao, Brunetta, Cingolani, Cartabia e Giorgetti sono già in Aula. Bocche cucite per ora, mentre Matteo Salvini, tra i più attesi oggi, non è ancora arrivato, ma ha fatto sentire la sua voce in un video, assicurando che «la Lega farà il bene degli italiani».

Ore 9.28 - Giuseppe Conte è arrivato al Senato. Il leader 5 Stelle segue dagli uffici del M5S al Senato l'intervento del premier Mario Draghi in Aula.

Ore 9.20 - Il gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera è stato convocato a mezzogiorno a Montecitorio. Il presidente dei deputati Paolo Barelli farà il punto della situazione alla luce delle comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi al Senato.

Ore 9.15 - «Mi auguro che sia una buona giornata per il Paese». Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, deputato del M5s, arrivando al Senato per le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, senza rispondere alle domande sulla posizione del Movimento.

Ore 8.51 - «Comunque vada, questa crisi da drammatica sta diventando ridicola, chi eventualmente si incaricherà di staccare la spina sta facendo male i suoi conti. Perché pagherà un prezzo molto alto». Per Giovanni Toti, leader di Italia al Centro e governatore della Liguria sarà questa la cifra politica della giornata.

Ore 8.42 - l premier Mario Draghi è appena arrivato a Palazzo Chigi. Alle 9.30 l'atteso intervento al Senato.

Ore 8.33 - SALVINI - «Dopo la crisi di governo causata dai 5 Stelle, dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di ius soli, ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell'Italia». Così scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini in vista delle comunicazioni del premier Draghi attese stamattina al Senato.

Ore 7.30 - I numeri definitivi della scissione attesa nei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle chiamati a votare sulla fiducia al governo Draghi si conosceranno sola alla fine del discorso che terrà domani al Senato il presidente del Consiglio, ma il lavorio prosegue sotto traccia per salvare l’unità del Movimento e il destino dell’esecutivo.

Ore 6.52 - Draghi stamattina in Senato. Le opzioni sul tavolo, e anche le versioni del discorso preparate per la replica prevista alle 16.30, sono due. La prima prevede una conferma delle dimissioni del premier. Scenario per cui ieri ha anche ricevuto dal Quirinale indicazioni sulla prassi da seguire. Al contrario la seconda, in linea con il pressing degli ultimi giorni e le speranze dello stesso Draghi, vede la richiesta di un nuovo voto di fiducia su una risoluzione, con tanto di road map sul da farsi per legge di bilancio, Pnrr, inflazione e crisi energetica.