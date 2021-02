Se il governo Conte/2 ha vissuto sul filo di lana con i numeri del Senato, all'opposto l'esecutivo Draghi conta su un consenso extra-large che dovrebbe manifestarsi mercoledì quando il nuovo premier si presenterà a Palazzo Madama. Come si ricorderà nell'ultimo voto di fiducia in Senato Conte ottenne 156 "sì" quando la maggioranza assoluta in quella Camera è fissata a quota 161. Il governo Draghi viaggia invece a livelli di quasi 300 "sì" e anche se la fronda dei 5Stelle dovesse sfociare in un consistente numero di "no" l'esito finale del voto è scontato. Draghi potre superare anche i consensi record ottenuti da Mario Monti nel novembre 2011 con 556 "sì" a Montecitorio e 281 a Palazzo Madama.

M5S, settimana decisiva per i ribelli: voto di fiducia, rischio scissione e nuova consultazione su Rousseau

I numeri al Senato

Ma andiamo con ordine. A Palazzo Madama sulla carta il nuovo governo può contare su 294 voti: 92 del M5s, 63 Lega, 35 di Pd, 18 di Iv, 52 di Fi, 10 Europeisti, 7 delle Autonomie, 17 su 22 del gruppo Misto (tra essi anche i senatori a vita Elena Cattaneo, Liliana Segre e Mario Monti, mentre non votano da tempo Carlo Rubbia, Renzo Piano e il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano). Nessun problema per la maggioranza, dunque, anche se ci fossero defezioni tra i senatori a Cinque Stelle: quelli indecisi sarebbero al momento una ventina, mentre quelli orientati per il no dieci.

I numeri alla Camera

A Montecitorio Draghi dovrebbe contare su 573 voti certi. Nel dettaglio: 191 del Movimento 5 Stelle, 131 della Lega, 93 del Pd, 91 di Forza Italia, 28 di Italia viva, 4 di Azione, 15 di Centro democratico di Bruno Tabacci, 4 del Maie, 4 delle minoranze linguistiche, 12 di Nci. Leu dovrebbe assicurare almeno 7 dei suoi 12 deputati. In più ci dovrebbero essere 3 o 4 voti dal gruppo Misto. Insomma la maggioranza assoluta di 316 voti verrebbe ampiamente superata anche in caso di spaccatura dei pentastellati.

