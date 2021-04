Draghi diretta: «Riaperture, rischio ragionato. Precedenza alle attività all'aperto e alle scuole»

Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map sulla graduale uscita dalle restrizioni che affronterà l'Italia a partire dal 26 aprile.

«Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia, sono tre i blocchi di provvedimenti: le aperture, lo scostamento di bilancio e le opere che sono state messe in cantiere», esordisce così il presidente Draghi in conferenza stampa.

«Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico. Questo rischio che il governo ha preso, che certamente incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa: che quei comportamenti che governano le attività aperte siano osservati scrupolosamente, mascherine e distanziamenti restano». Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. «Occorrerà -ha aggiunto il premier- una sensibilizzazione particolare delle autorità», a partire dagli Enti locali, e «delle Forze del'Ordine, perchè questi comportamenti vengano osservati». Le riaperture, ha detto ancora Draghi, rappresentano «un'opportunità straordinaria per l'economia e la nostra vita sociale».

«La aperture: le decisioni di stamattina si anticipano al 26 di questo mese, l'introduzione della zona gialla: precedenza alle attività all'aperto e alle scuole», ha detto Draghi passando la parola molto presto al ministro Roberto Speranza in tema di riaperture (il premier ha ringraziato Speranza: «Ringrazio il ministro Speranza per tutto il lavoro che precede questa decisione e che l'ha permessa»).

«Le misure prese hanno prodotto risultati», ha detto il responsabile della Sanità. «Il principio che utilizzeremo in questa fase caratterizzata dalla gradualità si basa su dato: nei luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà significativa nella diffusione del contagio», ha detto. «Applicheremo questo principio nell'ambito della ristorazione e non. Auspico che il quadro epidemiologico migliorerà per programmare ulteriori aperture per le attività che non si svolgono all'aperto», aggiunge.

Alla cabina di regia stamattina hanno partecipato il premier Mario Draghi, il ministro della Salute, Roberto Speranza e i capidelegazione della maggioranza, Mariastella Gelmini (Fi), Giancarlo Giorgetti (Lega), Dario Franceschini (Pd), Stefano Patuanelli (M5S), Elena Bonetti (Iv). Al tavolo anche il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Anche il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, era presente e ha partecipato alla cabina di regia.

È stato lungo e a tratti molto acceso il confronto tra i ministri nella cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi: la road map finale delle riaperture, spiegano più fonti di governo, è il frutto di una mediazione del premier Mario Draghi. A quanto viene riferito, la discussione avrebbe visto schierarsi sul fronte più aperturista il leghista Giancarlo Giorgetti e Maria Stella Gelmini per Fi, con il sostegno di Elena Bonetti per Iv, sul fronte più prudente il ministro della Salute Roberto Speranza, con Dario Franceschini per il Pd e Stefano Patuanelli per il M5s. Gli aperturisti si sarebbero battuti per il ritorno delle zone gialle dal 26 aprile, mentre gli altri ministri erano per un approccio più graduale, con una spinta maggiore alle aperture da maggio.

Il dibattito si sarebbe ripetuto su ogni singolo aspetto del dossier. Giorgetti in particolare avrebbe tenuto il punto: Volete tenere chiuso, ma dove sono i dati che giustificano questa scelta?, avrebbe detto ai colleghi. Alla fine la scelta di puntare su una «zona gialla rafforzata» dal 26 aprile, sarebbe il frutto della mediazione di Draghi. Una mediazione che anche i ministri più prudenti al termine della riunione giudicano «equilibrata», dal momento che si consentono le attività all'aperto, dove sono più bassi i rischi di contagio. Il presidente del Consiglio illustrerà a breve le scelte del governo sulle riaperture in conferenza stampa, con al fianco il ministro della Salute Roberto Speranza.

Ecco tutte le anticipazioni:

