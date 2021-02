Governo diretta, Draghi: l'ok di Confindustria. Lega e Forza Italia: nostro sì senza veti

Ultimo giro di consultazioni oggi per il premier incaricato Mario Draghi che incontrerà i presidenti dell’Anci e della Conferenza Stato Regioni, poi le parti sociali. Se Draghi scioglierà positivamente la riserva, dovrà poi presentare il programma e la lista dei ministri del governo. La maggioranza che lo sosterrà non è ancora chiara. Giorgia Meloni starebbe valutando un'astensione. Il Movimento 5 stelle è a rischio scissione. Il Pd preme per una maggioranza che abbia un perimetro il più possibile giallorosso. Mentre Lega e Forza Italia sono compatti nel votare la fiducia a Draghi.

La diretta della giornata

Ore 13.01 Boschi (IV): «Mes? Non ne siamo innamorati»​. «Se si possono ottenere più soldi per la sanità con un tasso migliore del mes è evidente che non siamo innamorati a dei soldi del mes». Lo ha detto Maria Elena Boschi (Iv) in un'intervista a TgCom24, parlando dell'andamento dello spread con l'arrivo di Mario Draghi.

Ore 12.58 Bonaccini (Conferenza Stato-Regioni): «Domani ci esprimiano su spostamento fra regioni». «Terremo una Conferenza e a brevi manu, tra l'altro, daremo un parere formale e informale - perchè comunque va data una valutazione - sul tema dello spostamento tra le regioni», lo ha riferito il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini rispondendo ai giornalisti al termine dell'incontro con il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

Ore 12.35 Bonomi (Confindustria) «C'è molto da fare»​. «Abbiamo espresso il nostro più convinto sostegno all'azione che dovrà intraprendere, nella vera speranza che il consenso parlamentare riservato al suo programma sia ampio e solido, perché c'è davvero molto da fare, e bisogna farlo presto e bene». Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al termine dell'incontro con il premier incaricato Mario Draghi.

Ore 12.10 Salvini vede Berlusconi: dare contributo senza veti. Lungo e cordiale colloquio tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al Presidente del Consiglio incaricato Professor Mario Draghi. Salvini e Berlusconi hanno ribadito la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale». È quanto si legge in un nota della Lega.

Ore 12.05 Patuelli (Abi): «Draghi consapevole questione crediti». «Il presidente incaricato si è dimostrato molto consapevole della problematica e della situazione e dei rischi dei crediti deteriorandi, uso non a casa un verbo diverso e non al passato». Lo afferma il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi in cui si è parlato di npl. «Questo problema - spiega Patuelli - è proprio per guardare in avanti, oltre che per essere più che disponibili a sostenere gli investimenti che saranno decisi in Europa e in Italia, gli abbiamo fatto presente che ci vuole gradualità, senza termini eccessivamente sincopati». Nel corso dell'incontro si è parlato anche del calendar provisioning: «il presidente incaricato - si limita a dire Patuelli - è conoscitore giuridico della materia». Il presidente dell'Abi sottolinea «l'impegno forte delle banche in una fase di resistenza e domani in una fase di cospicui investimenti europei e nazionali per la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione».

Ore 11.55 De Pascale (Upi) «Serve l'esercito per il piano vaccinazioni». «Serve un esercito civile che faccia la propria parte per attuare la sfida delle vaccinazioni. Ma un altro punto di emergenza sono le scuole». Lo ha detto il residente dell'Unione delle provice d'Italia (Upi), Michele de Pascale, al termine dell'incontro con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi.

Ore 11.41 Decaro: «A disposizione i centri estivi dei comuni per recuperare il gap scolastico». Una proposta che va incontro all'idea di allungare il calendario scolastico pensata da Draghi è arrivata dal numero uno dell'Anci Antonio Decaro: «Abbiamo dato la disponibilità dei nostri centri estivi per dare modo di recuperare il gap» della formazione scolastica avvenuto a causa della pandemia con la chiusura delle scuole e la dad e dare così «ai ragazzi un 'ristoro educativò». Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro al termine dell'incontro avuto con il professor Mario Draghi insieme agli altri rappresentanti degli enti locali. Inoltre Decaro ha aggiunto che è stato chiesto «un unico interlocutore» del governo con gli enti locali.

Ore 10.58 Ruocco (M5S) «Salvini? Draghi dovrà fare scelte». «Salvini al governo? Il presidente Draghi deve fare le sue scelte, ha un'opportunità importante: può scegliere di dare una sterzata innovativa o ripiegare su un programma che è un film già visto. Non si tratta di veti, l'incompatibilità è nella natura delle cose». Così la deputata del Movimento 5 stelle, Carla Ruocco a «The Breakfast Club» su Radio Capital.

Questo il calendario degli incontri di oggi:

10.30-11 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Anci, Upi

11-11.20 Abi

11.20-11.35 Ania

11.40-12.10 Confindustria

12.10-12.25 Confapi

12.30-13.15 Cgil Cisl Uil

13.15-13.30 Ugl

14.45-15 Unioncamere

15.05-15.35 Coldiretti Agrinsieme

15.35-15.50 Confcommercio

16-16.15 Confesercenti 16.20-16.50 Confartigianato Cna Casartigiani

16.55-17.25 Alleanza delle cooperative italiane Ue.Coop

17.30-18 Wwf Italia Greenpeace Italia Legambiente.

