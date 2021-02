Draghi, diretta: al via il voto sulla piattaforma Rousseau. Alle 19 i risultati. Casaleggio: cittadinanza digitale, quesito scelto da Crimi

Il giorno di Rousseau. Al via il voto sulla piattaforma dei 5 Stelle, i risultati previsti verso le ore 19. Tiene banco ancora il caso della maggioranza, con Mario Draghi alle prese ancora con qualche mal di pancia per la formazione del nuovo governo. È «nuovo modello di partecipazione, un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando con grande interesse anche dall'estero per capire come questo modello sta funzionando». Lo ha detto Davide Casaleggio in riferimento al voto su Rosseau, sostendo poi che «è stato Vito Crimi, in qualità di capo politico del Movimento 5 Stelle, a decidere in merito al quesito da porre sul Governo». Casaleggio ancora: «Qualora vincesse il no, ci sarà da stabilire se il voto del Movimento 5 Stelle al nuovo Governo sarà negativo o di astensione».

«Io mi fido di Beppe Grillo, che è sempre stato più lungimirante di tutti noi. Io mi fido di Giuseppe Conte, perché non era scontato che dicesse di votare sì su Rousseau per la formazione del nuovo governo. È stato un gesto di grande responsabilità. Io mi fido di voi, di quello che abbiamo fatto insieme negli ultimi otto anni». Così Luigi Di Maio.

Ore 9,30

Giorgia Meloni continua a frenare: «Penso che se si andasse a votare noi avremmo la maggioranza. Invece si continua tenere il governo ostaggio di una maggioranza che sarà comunque nelle mani del Pd e del M5s che, a occhio, non vincerebbero le elezioni. Io spero che comunque Mario Draghi con la sua autorevolezza riesca a imporsi, ma siamo in una Repubblica parlamentare e in Parlamento decideranno Pd, M5s, Leu e Iv», ha detto la presidente dei Fdi, ospite a «Radio anch'io» su Radio Raiuno. «Io credo che serva un governo autorevole ma che abbia anche una maggioranza compatta e non debba cercare ogni volta compromessi. La nostra è una democrazia parlamentare ma questo non vuol dire che si possono fare e disfare governi, mettendo a capo di questi governi persone sulle quali gli italiani non hanno mai avuto la possibilità di misurarsi».

Ore 10

Secondo il governatore dem dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la priorità è far nascere un governo, «di forte impronta europeista, assicurando appoggio e proposte per la ripresa dell'Italia», poi «ben venga una discussione sul merito dei contenuti anche all'interno del Pd, per qualificare al massimo la nostra funzione, ma non mi pare il tempo di conte interne».

Ore 10,10

«Il Movimento in queste ore consulterà i propri iscritti per decidere se partecipare a un governo che metta al centro il superamento delle emergenze attuali, il Recovery Plan e la transizione ecologica, guidato da Mario Draghi. Voterò sì». Così il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook. «Il momento delicato che il Paese sta vivendo - afferma il presidente della Camera - ci impone una riflessione seria e un'assunzione di responsabilità. Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il Presidente della Repubblica, non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne».

Il MoVimento in queste ore consulterà i propri iscritti per decidere se partecipare a un governo che metta al centro il... Pubblicato da Roberto Fico su Giovedì 11 febbraio 2021

«Su Rousseau voterò sì al governo Draghi, l'Italia ha bisogno di soluzioni e non di problemi. Si tratta di un governo di unità nazionale, in cui tutti devono pensare ed agire nel rispetto degli altri». A dirlo è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S), intervenuto ai microfoni della trasmissione «L'Italia s'è desta» su Radio Cusano Campus.

Ore 10,15

Al premier incaricato Draghi «abbiamo chiesto la proroga blocco dei licenziamenti e Cig che non deve essere all'infinito ma quanto basta per la riforma degli ammortizzatori sociali». Così il segretario generale Cisl Anna Maria Furlan ad Agorà sulle consultazioni di ieri. Sui tempi Furlan non ha indicato date precise, indicando la necessità di una proroga di queste misure «finché andrà avanti l'emergenza sanitaria.

