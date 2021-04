Draghi alla Camera, diretta sul Recovery Plan: «Serve sforzo corale, in ballo l'Italia di domani»

Mario Draghi si presenta alla Camera per le comunicazioni sul Recovery plan, trasmesso ieri al Parlamento. Domani quelle al Senato. Palazzo Chigi parla di «un intervento epocale per riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica». L'impatto sul Pil fino al 2026 è stimato in 16 punti, che salgono a 24 per il Sud. Timing serrato per le riforme, a partire dalle semplificazioni.

Il discorso di Draghi

«Sbaglieremmo a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, numeri e scadenze», esordisce Draghi presentandolo come uno strumento per risollevare l'Italia dopo i duri medi della pandemia. «Nell'insieme dei programmi c'è il destino del Paese, la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore della Ue e protagonista del mondo occidentale. È questione non solo di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare. Dico questo perché sia chiaro che ritardi, inefficenze e miopi visioni di parte peseranno sulle nostre vite e su quelle dei nostri figli e nipoti. E forse non ci sarà più il tempo per porvi rimedio».

Quindi Draghi sottolinea che serve uno «sforzo corale» e una «intensa collaborazione tra i vari ministeri». «L' opera fallirà se in tutte le categorie, in tutti i centri non sorgeranno degli uomini pronti a sacrificarsi per il bene comune. A noi l'onere e l'onore di preparare nel modo migliore l'italia di domani». Il premier riconosce poi il lavoro svolto sul piano dal precedente governo e il ruolo centrale di regioni ed enti locali.

Il dibattito

Dopo l'intervento del premier si terrà il dibattito generale, ma non si procederà subito alla votazione delle risoluzioni. Questa fase, infatti, si terrà martedì 27 aprile: alle 11 avrà luogo la replica del presidente del Consiglio, seguita dalle dichiarazioni di voto e dalla votazione delle risoluzioni. Nel pomeriggio Draghi si trasferirà in Senato, dove parlerà dalle 16 con voto in serata.

Il piano

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 337 pagine, è visibile sul sito di Montecitorio. Donne, giovani e Mezzogiorno i principali beneficiari di un piano che contribuisce in modo sostanziale a favorire «l'inclusione sociale e a ridurre i divari territoriali», chiarisce il comunicato di Palazzo Chigi.



«La governance del Piano prevede una responsabilità diretta dei ministeri e delle amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È previsto un ruolo significativo degli enti territoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro. Il ministero dell'economia e delle finanze monitora e controlla il progresso nell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione Europea».

Nel dettaglio, la prima missione, "Digitalizzazione,Innovazione, Competitività, Cultura", stanzia complessivamente 49,2 miliardi - di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo. La missione "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", mette sul piatto complessivamente 68,6 miliardi - di cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo

Per la terza "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", 31,4 miliardi - di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 miliardi dal Fondo.

La quarta missione del Pnrr, "Istruzione e Ricerca", stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro - di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo

22,4 miliardi - di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo per la quinta missione, "Inclusione e Coesione". Infine, 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo per la sesta e ultima missione "Salute".



L'impatto sul pil

Il Pnrr, secondo le stime del governo, contribuisce a ridurre il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. L'impatto complessivo del Pnrr sul PIL nazionale fino al 2026 è stimato in circa 16 punti percentuali. Per il Sud, l'impatto previsto è di circa 24 punti percentuali.

