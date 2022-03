Spese militari, è alta tensione. Draghi a Conte: «Rispetto degli impegni o cade il patto di maggioranza». Poi il premier sale al Colle

Prima la fumata nera nell'incontro con Giuseppe Conte, poi la salita al Colle da Mattarella per ribadire che così non si può andare avanti. Anzi, come filtra da Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi è stanco delle bizze dei Cinquestelle. «Gli impegni con la Nato vanno rispettati, non possono essere messi in discussione in un momento così delicato alle porte dell'Europa. Se ciò avvenisse verrebbe meno il patto che tiene in piedi la maggioranza», il concetto che il premier ha ribadito a Conte, ricordandogli gli impegni assunti anche dai suoi governi.

La vicenda spese militari

In particolare, filtra da palazzo Chigi, si è passati dai 21 miliardi di spese militari nel 2018 ai 24,6 del 2021, con un aumento del 17%. Motivo per cui adesso, secondo Draghi, non ci si può tirare indietro anche se i pentastellati sono andati in fibrillazione dopo l'ok del Senato ad un ordine del giorno presentato da Isabella Rauti di FdI di portare le spese militare dall'1,5% del Pil al 2%, Odg che è stato recepito dal governo senza neppure essere messo al voto. Un segnale che M5S ha interpretato come un "dispetto" alla maggioranza, al quale sono seguite le prese di posizione polemiche di Conte nel colloquio a tu per tu con Draghi. Poco più tardi è arrivato anche il commento di Matteo Renzi: «Draghi è uno statista, Conte è un populista. Noi stiamo con Draghi, noi stiamo con l'Italia», ha scritto su Facebook.