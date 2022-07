Conte: «Aspettiamo risposte da Draghi il prima possibile». Di Maio: «M5S dica se è dentro o fuori». Alle 16.30 la conferenza del premier

È tensione nel governo: il dl Aiuti sarà giovedì in Senato per essere convertito in legge. Nella maggioranza regna la preoccupazione perché il M5S resta un'incognita e per questo Giuseppe Conte ha detto di «aspettare risposte da Mario Draghi il prima possibile». Ne parlerà già oggi, il premier, nella conferenza delle 16.30 con i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. A quel punto starà al M5S decidere se restare nel governo o se fare un passo indietro. Sul tavolo ci sono il cuneo fiscale, la lotta alla precarietà del lavoro e salario minimo. Tra queste priorità Draghi dovrà trovare una quadra con i grillini. Si attende poi un nuovo incontro tra il premier e Giuseppe Conte.

Risposte che attende anche Luigi Di Maio, ma dal suo ex partito: «Noi come governo siamo impegnati sui tre fronti dei salari, della precarietà e del cuneo fiscale, e anche gli incontri che stiamo avendo in questi giorni sono importanti perché battono questi tre tavoli di lavoro. Però dobbiamo lavorare seriamente, il M5S dica se sono dentro o fuori - ha detto il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro - Abbiamo bisogno di stabilità e invece ci troviamo nell'ennesima fibrillazione di governo, nell'ennesima crisi, dove c'è una forza politica, il M5S, che sta generando instabilità e che sta mettendo a repentaglio gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il paese».