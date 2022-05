Draghi convoca il Cdm d'urgenza, il premier richiama all'ordine i ministri: tensioni a freno o a rischio il Pnrr

«Preoccupazione e disappunto». È ciò che il premier Mario Draghi sta manifestando in questi minuti ai suoi ministri. Un richiamo all'ordine in pratica e, come già in passato, un invito a non dimenticare la missione ultima di questo governo: realizzare le riforme necessarie all'ottenimento dei fondi del Pnrr. Su tutte, in questo momento, il ddl concorrenza impantanato sulla questione dei balneari, che lascia appesi a un filo i ben 200 miliardi di euro del Piano. Così, alle 17 di oggi Mario Draghi ha convocato d'urgenza un Consiglio dei ministri, lasciando all'oggetto solo «comunicazioni».

Il Cdm convocato a sorpresa

Una convocazione "misteriosa" che a sentire i componenti del governo, ha sorpreso tutti. Il premier però, trapela, vuole testimoniare alla squadra dell'esecutivo la sua amarezza per i numerosi rallentamenti e le tante liti in corso. Oggetto principe è però, appunto, il ddl ancora fermo in Commissione Industria al Senato nonostante l'impegno a licenziarlo già prima di Pasqua.

In questo caso la strigliata è rivolta - neanche troppo velatamente - a Matteo Salvini. Nonostate l'ottimismo testimoniato dal leader leghista dopo l'incontro a Palazzo Chigi di lunedì, i capigruppo di Lega e Forza Italia hanno rallentato nuovamente l'iter del testo chiedendo nuovi approfondimenti. Una posizione che, a sentire chi si è confrontato con il premier nelle ultime ore, lo ha amareggiato e non poco.