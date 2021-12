Draghi: «Omicron ha aperto nuova fase pandemia, mascherine all'aperto e tamponi. Governo? Sia sostenuto da maggioranza ampia»

Conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi. «Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, il vaccino resta la migliore arma per la nostra difesa: invito tutti i cittadini a vaccinarsi. Abbiamo sommistrato 15,6 milioni di terze dosi e ragigunto 3/4 della popolazione, perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità». L'evidenza scientifica dei «vaccini ha funzionato molto bene anche con le nuove varianti. E la campagna vaccinale è stata essenziale per l'economia che quest'anno crescerà oltre del 6% dopo un calo di quasi il 9% dello scorso anno. È ripartita l'occupazione (500 mila posti) anche se è vero che molta occupazione è a tempo determinato. Ma l'aumento c'è stato. Benefici anche sui conti pubblici e il rapporto debito/pil inizierà a scendere già da quest'anno». Draghi non esclude l'introduzione del tampone e assicura: «Per la normalità bisogna prendere tutte le precauzioni ma ogni decisione è guidata dai dati: solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro».

TAMPONI - Alla cabina di regia domani sui discuterà «ad esempio di mascherine anche all'aperto, oggi son previste in caso di grandi assembramenti», dell'uso«di mascherine FFp2 , in particolare in certi ambienti chiusi».E «non è esclusa l'applicazione del tampone» perché «c'è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone».

Poi: «Ringrazio voi giornalisi per tutto ciò che fate per la democrazia e per la libertà. In particolare ringrazio la stampa parlamentare per quanto fatto nell'ultimo anno». E parla della crescita del Paese, «oltre il 6%». «Il Governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento, la sfida principale resta far aumentare il tasso di crescita nel lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali a partire dalle disuguaglianze». L'occupazione «è ripartita. Abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi» del Pnrr «e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell'accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima di accordare la tranche dei prestiti previsti».

GOVERNO - «L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile». Così il premier Mario Draghi ha ripsosto a una domanda sull'eventuale proseguimento diella legislatura per un altro anno, accogliendola con una risata, nella conferenza stampa di fine anno. Questo governo è stato creato con le «condizioni per cui vada avanti indipendentemente da chi c'è». Il mio destino? «Sono un nonno al servizio delle istituzioni».