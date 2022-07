Draghi in Algeria per gli accordi su energia, grandi opere e lotta a corruzione

Il premier Mario Draghi è ad Algeri, accolto dal presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadijd Tebboune, per la firma di diversi accordi (su energia, ma non solo) tra i due Paesi. Si tratta del Quarto vertice italo-algerino. Il vertice intergovernativo ha «confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese» e l'annuncio dei 4 miliardi di metri cubi di gas dei giorni scorsi rappresenta «una accelerazione rispetto a quanto previsto» dagli accordi e «anticipa forniture ancora più cospicue nei prossimi anni», ha detto il presidente del Consiglio, ricordando che la collaborazione con l'Algeria sarà «nello sviluppo di fonti rinnovabili, in particolare dell'idrogeno verde e dell'energia solare, eolica e geotermica».

Draghi, la missione ad Algeri

Con il presidente del Consiglio una delegazione di sei ministri: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dell'Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Dopo aver deposto una corona di fiori al Monumento del martire algerino, Draghi è quindi arrivati al palazzo presidenziale 'El Mouradià per l'incontro con il presidente Tebboune. Contestualmente avranno luogo i colloqui tra i ministri italiani membri della delegazione ufficiale e i rispettivi ministri algerini. A seguire la sessione plenaria del IV Vertice intergovernativo italo-algerino. Quindi alle ore 13 (ora locale, le 14 in Italia) la erimonia di adozione delle dichiarazioni finali del Vertice e firma di accordi. Quindi il presidente Draghi e il presidente Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa a cui seguirà un pranzo presso la Residenza di Stato del Presidente. Infine Draghi parteciperà all'inaugurazione del Business Forum al Centro Internazionale di Conferenze, prima del rientro a Roma in serata.

I temi del vertice

Rinnovabili, strade, autostrade e grandi opere, lotta alla corruzione, attraverso la collaborazione con l'Anac, ma anche alla radicalizzazione in carcere. Sono alcuni dei 15 tra accordi, memorandum di intesa, protocolli di cooperazione e dichiarazioni di intese firmati tra governo italiano e algerino al termine del IV vertice intergovernativo di Algeri. A firmare le intese i 6 ministri che hanno accompagnato il premier Mario Draghi .Le intese spaziano dal farmaceutico (con accordi siglati anche dall'Aifa) alla promozione degli investimenti, allo sviluppo sociale. Diverse le intese in campo industriale e nel settore della pietra.