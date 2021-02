Draghi parla alle 10 in Senato: chiederà coesione ai partiti

Mario Draghi terrà alle 10 al Senato il suo discorso sul programma di governo, invitando alla massima coesione il Paese e i partiti le cui fibrillazioni sono destinate a farsi sentire fino all'ultimo minuto. Lega e Forza Italia hanno riunito ieri sera i rispettivi vertici ed è in corso un nuovo voto tra i Cinquestelle sulla piattaforma Rousseau con scadenza alle 12 di oggi. «Il M5S voterà sì» al governo Draghi, ha detto Crimi, «ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo». Salvini provoca sull'euro ma Zingaretti dice «mai più guerriglie quotidiane». In ogni caso il premier può contare su un “intergruppo” M5s-Pd-Leu destinato a promuovere «iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese a partire dall'esperienza del Governo Conte II». Al Senato si vota sulla fiducia a partire dalle 22.

«Il Pd c'è, e sosterrà con impegno e lealtà il governo Draghi, che rappresenta una grande scommessa, la cui forza e successo saranno misurati su risultati». Lungo intervento del segretario del Pd Nicola Zingaretti su Repubblica, in cui traccia la linea dei prossimi mesi. «Ora un programma essenziale, fermare la pandemia e creare lavoro, spendendo bene le risorse europee. Temi su cui occorre generosità e lealtà da parte di tutte le forze politiche. Nella consapevolezza, nota il leader dem, che il partito rimane per il futuro nettamente alternativo alla Lega. E un confronto parlamentare, per lavorare a riforme istituzionali e elettorali».

