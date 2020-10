Lockdown, il presidente del Molise: «Contrario al Dpcm, si muore anche di eccessiva prudenza»

Cresce il fronte della protesta. «Non condivido le regole previste dal nuovo Dpcm, in particolare quelle che riguardano lo stop per bar e ristoranti alle ore 18 perché vorrei capire quali siano le evidenze scientifiche a sostegno di questo provvedimento. Si muore anche di eccesso di prudenza. Parliamo di attività che hanno investito molto per adeguarsi alle normative anti-contagio. Credo che si dovesse consentire a bar e ristoranti di effettuare il servizio al tavolo fino alle 23». Lo dice il presidente della Regione Molise Donato Toma, a proposito delle nuove misure illustrate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

È inutile girarci intorno: il Governo doveva consentire di continuare l’attività a chi rispetta le norme di... Pubblicato da Donato Toma su Domenica 25 ottobre 2020

«Anche la chiusura di palestre e piscine, per non parlare di quella di teatri e cinema, non mi trova d'accordo. Se fossero fonte di contagi andrebbero bloccate queste attività, ma senza le evidenze scientifiche è sbagliato farlo», prosegue Toma. Per quanto riguarda gli spostamenti fra regioni, «la raccomandazione di evitarli se non per motivi di salute e lavoro è giusta. Il divieto imposto dalla singola Regione, invece, oltre che essere di difficile applicazione, sortirebbe solo l'effetto di condannarla», conclude Toma.

