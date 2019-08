Zingaretti: «Mi auguro non esista ipotesi doppio forno»

Zingaretti "ottimista" e aperto al confronto ma che insiste sul concetto di "discontinuità". «Io sono sempre ottimista, credo che questa fase però vada fatta ascoltando e rispettandoci l'uno con l'altro», ha dichiarato il segretario Pd ad Amatrice, dove si trova per le commemorazioni del terremoto, sulla trattativa con il M5S per il governo.

E l'ipotesi "doppio forno"? «Mi auguro non esista», spiega Zingaretti. «Per quanto riguarda i punti programmatici presentati, siamo disponibili e aperti ad ogni tipo di confronto. La sede nazionale del Pd è aperta e continueremo a lavorare per cercare di aprire una nuova stagione politica», ha scritto il segretario dem su Fb. «Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dare vita ad un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori».





Ultimo aggiornamento: 13:02

