Settanta associazioni cattoliche no profit, nell’imminenza del dibattito parlamentare sulla fiducia, hanno inviato al premier, Mario Draghi e ai parlamentari un documento in 5 punti, proponendo che con le straordinarie risorse del Recovery Plan si scelga anche di inserire tra le priorità nazionali un grande piano per la rinascita demografica, considerando la drammatica emergenza del Paese, sostenendo la natalità, le donne, le famiglie e le comunità intermedie. Tanto per cominciare occorrerebbe riuscire a conciliare il lavoro con la famiglia, considerando che le donne che desiderano fare figli già alla nascita del primo figlio 6 su 10 decidono di restare a casa per l'impossibilità di fare fronte al costo degli asili, agli orari degli asili, alle spese per una baby sitter fissa. Le associazioni cattoliche scrivono: «bisogna adeguare le formule occupazionali alle esigenze di essere mamma».

A questo importante aspetto le associazioni chiedono anche di sostenere le madri in difficoltà, così come a non banalizzare la pillola del giorno dopo con la «privatizzazione dell’aborto farmacologico».

Lo spunto per affrontare questo complesso tema ruota attorno al concetto di sussidiarietà: per esempio, il mondo cattolico insiste nella necessità di riformare radicalmente anche il fisco con una imposizione inversamente proporzionale alla composizione del nucleo familiare oppure imprimendo alla sanità un salto di qualità con cure palliative e strumenti ad alta intensità di cure (terapie intensive e semintensive), in modo da alleggerire il carico sulle donne, visto che nelle famiglie sono sempre le donne a essere le caregiver per eccellenza, quelle che si sacrificano per assistere a famigliari malati, a volte rinunciando persino alla carriera.

Infine le associazioni cattoliche chiedono di combattere la nuova povertà scolastica «risolvendo le ingiuste differenze fra le scuole pubbliche paritarie e statali e, in generale, preferendo agli strumenti assistenzialisti quelli capaci di avviare e sostenere percorsi virtuosi di tutte le comunità intermedie sia profit che non profit». Tra i firmatari anche il Cism, l'Ucid, l'Usmi.

