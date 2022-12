Regionali Lazio, Donatella Bianchi candidata M5S. Chi è l'ex presidente Wwf che sfiderà Rocca e D'Amato

Donatella Bianchi candidata M5S alle Regionali del Lazio. Giuseppe Conte riceve il Sì che attendeva: quello dell'ex presidente del Wwf, ora ufficialmente candidata pentastellata alla Regione Lazio. Lo annuncia lo stesso leader del Moviemnto in un'intervista all'Avvenire. Sfiderà i candidati del centrodestra Francesco Rocca e del centrosinistra Alessio D'Amato.

Donatella Bianchi, dice Conte, «incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050». Chiusa definitivamente l'alleanza regionale con i dem del territorio: «Nel Lazio D'Amato è stato il punto di caduta del Pd dopo una guerra interna tra correnti e capibastone. Noi avevamo fatto delle richieste programmatiche, loro il giorno dopo ci hanno risposto con il diktat su un nome senza neppure accettare una discussione sui temi. Mentre la nostra candidata, come avevo promesso, va oltre gli schieramenti».

Il curriculum

Bianchi è una giornalista: la sua carriera giornalistica - si legge nel suo curriculum - è iniziata nella redazione ligure del Secolo XIX , con collaborazioni televisive per i principali canali televisivi e radiofonici nazionali e come corrispondente di riviste specializzate nella promozione del territorio, esperienza maturata come inviato speciale per conto della Rai con la produzione di reportage e monografie sui temi del turismo, dei beni culturali e ambientali su scala internazionale. con interviste esclusive a personalità del mondo del giornalismo, della letteratura e dello spettacolo. Dalla Testata Giornalistica Regionale RAI , dove svolge diversi ruoli, come quello di anchor-woman per il Telegiornale e di autore e conduttore della rubrica TGR Italia Agricoltura, uno specifico programma di approfondimento, notizie e informazioni sul mondo agricolo italiano realizzato per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dal 1994 è diventata conduttrice e autrice del programma televisivo di RAI 1 “Linea blu” che da allora va in onda ogni anno il sabato nel primo pomeriggio. “Lineablu” è stato il primo programma televisivo italiano dedicato alla cultura del mare, alla sua salvaguardia, alle sue peculiarità e caratteristiche, alla sua economia, alle sue tradizioni, alla valorizzazione degli ambienti e dei territori costieri.

L'impegno per l'ambiente

Appassionata di ambiente, collabora come testimone alle principali campagne del WWF, di Legambiente e Marevivo, con il Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali. Ed è il volto delle principali campagne mediatiche sulla sicurezza in mare delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Su nomina dell’Unione Europea dal 2007 rappresenta l’Italia nel processo di consultazione per la elaborazione del Green Paper , il libro verde sulle politiche del mare. Il costante impegno divulgatrice la porta, nel Giugno 2014 ad assumere la Presidenza del WWF Italia. Con la sua Presidenza ha garantito un importante e difficile processo di riorganizzazione e di rilancio del WWF Italia oltre che di riallineamento al WWF Internazionale; ha indirizzato tutte le campagne di comunicazione prodotte dal WWF Italia negli ultimi cinque anni riposizionando l’Associazione sui temi dell’ambientalismo scientifico e della sostenibilità. Ad Agosto 2019 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa la nomina , su intesa con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti , Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre.