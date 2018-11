Dl Sicurezza, Nugnes (M5S): «Se si vota la fiducia esco dall'aula»

LEGGI ANCHE Dl sicurezza, il governo metterà fiducia. Iniziato l'iter al Senato «Senza la fiducia avrei votato contro il provvedimento, che credo finirà per produrre più irregolari. Ma siccome mi aspetto che questo governo farà in futuro cose buone, nel momento della fiducia uscirò dall'Aula. Ma posso assicurare che tutti i miei colleghi, nel merito di questa legge, la pensano come me». Lo afferma Paola Nugnes, senatrice 'ortodossà dei 5 Stelle. «La verità - aggiunge - è che non si vuol fare vedere che Fi e FdI votano a favore».

«Non permettere un regolare dibattito dell'aula, voler mettere insieme il giudizio su un provvedimento con un giudizio complessivo sul governo e sulle sue funzioni future non è il modo più opportuno di procedere», dice la senatrice M5S. «Alla fiducia - spiega - non posso in coscienza votare no, ho ancora molte aspettative in questo esecutivo soprattutto sulla legge di bilancio espansiva che si sta approntando. Ritengo che mi asterrò dal votare».

