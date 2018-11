Dl sicurezza, tra Lega e M5S scende il grande freddo: Salvini e Di Maio separati in casa

Decreto sicurezza passato al Senato. Matteo Salvini contento. Ma il Movimento 5 Stelle ha disertato. Non ha voluto mettere la faccia sulla legge Salvini, a riprova che il grande freddo è sceso tra i due partiti di governo e il nodo della prescrizione dei processi che divide i gialli-verdi è ancora apertissimo.

Non c'è Di Maio in aula a celebrare il passaggio del decreto. Salvini, non ci sono altri ministri M5S, tranne la Lezzi defilatissima che neanche uno sguardo rivolge ai colleghi leghisti e Toninelli che per marcare la distanza non siede al banco del governo ma in quelli pentastellati. Se mai amore è esistito tra giallo-verdi, ebbene non c'è più: separati in casa. Fino a quando?

