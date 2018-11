Dl Sicurezza: iniziata la votazione sulla fiducia alla camera

Al via nell'Aula della Camera la votazione sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge sicurezza. La votazione è palese ed avviene per appello nominale: ciascun deputato sfila davanti al banco della presidenza e dichiara ad alta voce il proprio voto.



«Se non è oggi, è domani ma a me interessa che entro la settimana venga approvato il decreto legge che porterà più sicurezza alle città italiane, darà più poteri ai sindaci, stroncherà il business dell'immigrazione clandestina e aumenterà i poteri della lotta antimafia. E sono orgoglioso che in cinque mesi Governo e Parlamento stiano per approvare una rivoluzione nel campo della sicurezza e dell'immigrazione». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della cerimonia dell'Anno accademico della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.



«Trovo coerente il voto positivo a questo decreto dopo i miglioramenti apportati nell'esame parlamentare. Per questo votiamo convintamente e con senso di responsabilità la fiducia al governo del cambiamento: un governo che davvero difende gli interessi degli italiani». Lo dice nell'Aula della Camera Federica Dieni di M5S in dichiarazione di voto sulla fiducia al dl sicurezza.



«Molte di queste misure - sostiene - sono necessarie e solo il Pd può associarle ad un attacco alla democrazia. Ci aiuta a avere più risposte contro la criminalità che crea disagio ed allarme sociale. Noi del M5S agiamo nell'esclusivo interesse del cittadini», sostiene Dieni.

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA