Dl rilancio, c'è l'accordo politico: domani il Consiglio dei ministri

Sul decreto Rilancio c'è l'accordo politico: domani il Consiglio dei ministri. L'accordo politico sulle misure contenute nel decreto è stato raggiunto. È ancora in corso il pre-Consiglio che ultimerà nelle prossime ore l'esame delle varie norme. L'elevato numero di norme e la complessità delle misure sta dilatando i tempi del pre-Consiglio. Il Cdm è rinviato a domani.

Uno stop all'acconto Irap da 4 miliardi e circa 6 miliardi per i ristori a fondo perduto delle Pmi. E poi : 2 miliardi per gli interventi che consentiranno la ripartenza delle attività produttive e dei negozi adeguandosi alle norme anti-covid, circa 10 miliardi per ulteriori settimane di Cig e 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi. Sono alcune delle cifre dello schema del prossimo Decreto Rilancio che è stato portato oggi in preconsiglio. Lo schema indica complessivi 130 miliardi di liquidità e sostegno all'economia. Ci sono anche 2 miliardi per le misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 per Sanità e sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 23:25

