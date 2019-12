«È un importante risultato aver ottenuto che in sede di esame del dl fiscale la commissione

Finanze abbia fissato al 6 marzo 2020 l'applicazione delle multe per chi non si adegui alle nuove norme sui seggiolini auto per i bambini ed abbia fatto salire da uno a 5 milioni gli stanziamenti previsti nel 2020 per le agevolazioni sotto forma di credito di imposta relative all'acquisto dei seggiolini». Lo afferma Renate Gebhard, presidente dei deputati della Svp. «L'emendamento sostenuto anche dalle Minoranze linguistiche risponde alle nostre e ampie preoccupazioni in ordine ai tempi e modalità previsti per le sanzioni», aggiunge la deputata altoatesina.