Fondazioni, caos maggioranza. Renzi a M5S: «Moralisti solo di giorno». Di Maio: «Si torni indietro»

Via libera della commissione Finanze della Camera al Dl Fisco dopo una lunga maratona durata 14 ore: i deputati hanno votato il mandato al relatore. Il testo, in prima lettura a Montecitorio, è atteso in Aula per la discussione generale questa sera ma non si esclude che l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea possa slittare a domani.

Manovra, le novità: slitta a settembre scadenza 730, rinviate multe per seggiolini bebè

Ok in commissione alle norme sul carcere agli evasori ma la maggioranza si spacca: Italia Viva ha infatti votato no. «Iv resta sempre contrario, votiamo no», dice il deputato Mauro Del Barba. Incassano comunque l'ok gli emendamenti dei relatori e del governo al dl fisco che hanno cercato una sintesi all'interno della maggioranza: resta l'innalzamento complessivo delle pene ma sarà meno consistente per i reati minori.

Italia Viva si è smarcata anche sul rinvio delle norme di equiparazione dei partiti alle fondazioni, con l'emendamento approvato con i voti di M5s, Pd e LeU. «La decisione di rinviare applicazione della spazzacorrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni è un clamoroso errore che la commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di M5S, Pd e Leu e il voto contrario di Italia Viva», scrive su Twitter il deputato di Iv Luigi Marattin, con riferimento ai lavori in commissione alla Camera sul decreto fiscale. A quanto si apprende, anche i partiti di opposizione, hanno votato contro l'emendamento al dl fisco.

Renzi attacca. «Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le loro fondazioni», scrive su Twitter Matteo Renzi, rilanciando il tweet di Luigi Marattin.

Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le LORO fondazioni https://t.co/ff9RN2dueQ — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 2, 2019

Ultimo aggiornamento: 12:31

Sul rinvio della norma sulle fondazioni è stata fatta una «porcheria che va tolta». Così il leader del M5S Luigi Di Maio, a quanto si apprende, ha bocciato la decisione di rinviare, con un emendamento al dl fisco, l'applicazione dello spazzacorrotti alle fondazioni. Decisione arrivata anche con il sì del M5S. «Il decreto torni subito in commissione», è stata l'esortazione di Di Maio.(ANSA).