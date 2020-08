Dl agosto, tasse non pagate diluite in 24 rate. Reddito emergenza, altri 400 euro a famiglie. In bilico bonus ristoranti

È stato «chiuso» l'accordo sul testo del decreto agosto per il nodo licenziamenti: il testo è in Consiglio dei ministri, la cui riunione sul decreto di agosto è stata convocata per le 18.30. Il blocco dei licenziamenti proseguirà ma sarà «variabile» in base alle scelte delle aziende sull'utilizzo di Cig Covid e sgravi per fare rientrare i dipendenti al lavoro, e durerà al minimo fino a metà novembre, deadline entro la quale sono a disposizione in modo continuativo le nuove settimane di ammortizzatori di emergenza. Possibile proroga al 31 agosto dell'obbligo di indossare le mascherine di protezione personale.

LEGGI ANCHE --> ​Coronavirus, ecco le nuove regole per bar, ristoranti, gelaterie, palestre e piscine

Le tasse sospese nei mesi del lockdown non andranno più saldate entro la fine dell'anno ma in due anni, con 24 rate mensili, e non più 4. Lo prevede la nuova bozza del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, che però non sposta il primo appuntamento col fisco previsto per il 16 settembre. Nella bozza, poi, triplicati i fondi per il bonus babysitter per gli operatori sanitari, c'è una nuova quota di 400 euro di reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà, tre mesi di sgravi per gli stagionali del turismo e delle terme e altri 200 milioni ai Comuni.

Inoltre la nuova bozza del dl Agosto prevede ulteriori 400 euro di Reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. La misura dovrà essere richiesta entro il 15 ottobre.

E si tratta ancora sulle misure. A quanto si apprende, dal testo sarebbe ad ora saltato il bonus per avere lo sconto al ristorante, pensato per incentivare i consumi, ma la partita non sarebbe ancora chiusa. «C'è un forte pressing del M5s per confermare la norma», dice una fonte di governo. Al momento, spiega un'altra fonte, ci sarebbero altre misure sui ristoranti ma non quella sui consumi. Sarebbe invece confermato il rifinanziamento del fondo per il piano sul cashless, per incentivare l'uso della moneta elettronica, che però dovrebbe partire «più avanti». Nelle bozze compariva un rifinanziamento da 1,5 miliardi sul 2021.

Stop alla seconda rata dell'Imu anche per «discoteche sale da ballo, night-club e simili» gestite dai proprietari degli immobili. Lo prevede la bozza del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, che estende la misura già prevista nelle bozze per le strutture ricettive ma anche per le fiere e per cinema e teatri. Per questi ultimi resta confermato l'esonero anche per l'intero importo del 2021 e del 2022. Per alberghi, agriturismo e terme sale al 65% il credito d'imposta riconosciuto in due anni per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.

Una indennità una tantum di 1.000 euro per stagionali e tempi determinati di turismo e terme, per i lavoratori dello spettacolo e per i più precari (dagli intermittenti agli incaricati delle vendite a domicilio), per compensare un lavoro perso prima dell'emergenza e non ancora ritrovato a causa della pandemia. Nella nuova bozza del decreto agosto scende il contributo per queste categorie di lavoratori, inizialmente pensata come una riedizione per 2 mesi del bonus da 600 euro. Questa nuova indennità sarà erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. Salta anche, ma le bozze sono ancora soggette a modifiche, l'indennità 'di quarantenà prevista nei primi testi per gli autonomi (sempre un bonus da 600 euro).

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA