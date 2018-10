«La legge sul fine vita non è chiara, è logico che sia esplicitata». Lo ha detto Presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, parlando della pronuncia della Consulta sul caso di Dj Fabo. «Nessuna legge è perfetta, solo la legge di Dio, tutto quello che può essere perfezionato si perfezioni», ha aggiunto parlando a margine del briefing sul Sinodo in Vaticano.



Dopo la decisione della Consulta di rinviare la sentenza in attesa che il Parlamento legiferi sul fine vita, è intervenuto anche il Guardasiglli. «Credo che la Consulta abbia posto un punto di riflessione - ha detto Alfonso Bonafede. - Le forze politiche avranno poi modo di valutare se e come percorrere delle strade e di confrontarsi. Ora non è il caso di sbilanciarsi di più, c'è un contratto di governo. Di fronte a novità a 360 gradi il Governo si confronta». © RIPRODUZIONE RISERVATA