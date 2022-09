Caro prezzi, Mattarella: «Serve una risposta necessaria e urgente dell'Unione Europea»

Mattarella interviene sul boom dei prezzi dell'energia. «Il vertiginoso innalzamento, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale», scrive in un messaggio al Forum, European House-Ambrosetti, il presidente della Repubblica.

Bollette e caro prezzi, dal latte alla benzina fino ai quaderni: i rincari d'autunno che frenano i consumi

«È necessaria e urgente una risposta europea all'altezza dei problemi - prosegue Mattarella -. I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi. Nel liberarsi dalla dipendenza russa per le fonti di energia, l'Europa è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione».

Which are the instruments for European innovation and competitiveness? We're going to discuss it with @PaoloGentiloni, @BrunoLeMaire, and @vitt61. @hallbenjamin moderates the panel. ​#Cernobbio2022 pic.twitter.com/nGRuzxvdbe — The European House - Ambrosetti (@Ambrosetti_) September 3, 2022

L'impatto della guerra

«Il tradizionale Forum, organizzato da The European House - Ambrosetti, si svolge quest'anno in un contesto particolarmente gravoso. Il prolungarsi della guerra di aggressione in Ucraina, che la Federazione Russa ha avviato consapevole delle gravi ripercussioni e del drammatico impatto sulla vita dell'Europa e del mondo intero, sta mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre società ed economie». Lo si legge nel messaggio inviato al Forum dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tema Pnrr

«La puntuale attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, che ogni Paese è chiamato a realizzare, è fondamentale. Occorre continuare su quella strada, legando lo spirito del Green Deal e del Next Generation EU a una Europa cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità». Lo scrive in un messaggio al Forum Ambrosetti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.