Elezioni, chiusura campagna centrodestra in diretta. Meloni: «No a ministri di Draghi nel mio governo». Salvini: «Si decide insieme»

Uniti, finché governo non ci separi. Sembra questa la prospettiva dei tre alleati di centrodestra a tre giorni dal voto che potrebbe riportarli a Palazzo Chigi. Nonostante un programma comune e 15 Regioni in cui governano già insieme - come rivendicano in coro - la coalizione, infatti, sembra dividersi ancora: scostamento di bilancio, posizione in Europa, squadra dei ministri. «Si decide insieme», ha detto Salvini commentato la frase di Giorgia Meloni sulla lista dei ministri già pronta. Intanto a piazza del Popolo si tiene la chiusura della campagna elettorale del centrodestra: "Insieme per l'Italia" è lo slogan che campeggia sul palco allestito in piazza del Popolo a Roma

Campagna elettorale, la chiusura: a Piazza del Popolo oggi c'è il Centrodestra unito, domani tocca al Pd. Tutti gli eventi

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 17.51 - Silvio Berlusconi è a Roma. Il Cav si trova a Villa Grande, suo quartier generale nella Capitale: è atteso in piazza del Popolo per la manifestazione di chiusura del centrodestra. Il Cav, salvo cambiamenti di programma dell'ultima ora, dovrebbe aprire la kermesse che sarà chiusa da Giorgia Meloni.

Ore 17.31 - Saranno rafforzati i controlli a Napoli in occasione dell'ultima giornata di campagna elettorale, domani, che vede in città molti leader di tutti gli schieramenti: dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio al coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, dagli esponenti del Terzo polo Carfagna, Gelmini e Rosato a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che farà il suo intervento - quello che più polarizza l'attenzione delle forze dell'ordine - nel pomeriggio all'Arenile di Bagnoli.

Ore 17.15 - Sono duemila al momento le persone in piazza del Popolo per la manifestazione unitaria di chiusura della campagna elettorale del centro destra. Uomini, donne arrivati da tutta Italia con bandiere, palloncini e speranza. «Io ci credo, questa volta a vincere sarà il centro destra - dice all'Adnkronos Paola, in una mano la bandiera della Lega e in braccio il suo inseparabile cocker - Chiunque sia a prendere più voti, tra Salvini, Berlusconi e Meloni, sarà un degno presidente del consiglio».

Ore 17.00 - 'Insieme per l'Italià è lo slogan che campeggia sul palco allestito in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione del centrodestra che qui chiuderà insieme la campagna elettorale. Ai lati, i simboli dei partiti della coalizione: in alto quello di Fratelli d'Italia seguito dalla Lega, poi il simbolo di Forza Italia e quello di "Noi moderati", la lista che raggruppa i partiti di Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Luigi Brugnaro. Di fronte al palco in un'area transennata, qualche centinaio di sedie, in parte occupate da manifestanti, con le bandiere dei tre principali partiti. Oltre, ci sono persone in piedi mentre ai quattro lati della piazza ci sono palloncini con i colori del Tricolore. La prima canzone partita dai microfoni è «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e poveri.

Ore 12.12 - La squadra dei ministri di un eventuale governo di centrodestra «la faremo insieme, siamo una squadra. Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra si costruisce insieme». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la frase di Giorgia Meloni che ha detto di avere già pronta la squadra dei ministri, a margine di un presidio a Milano contro la ztl di Area B. «Ognuno ha le sue ambizioni, le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi la squadra la costruiamo insieme», ha concluso.

Ore 12.08 - «È evidente che quelle parole sono state sopra le righe, ma è stata sopra le righe tutta la campagna elettorale. È cominciata sulle righe con il video di Meloni postato sul quale non ci sono mai state le scuse sullo stupro di Piacenza. Hanno impostato una campagna elettorale tutta per aizzare le paure, senza alcun rispetto per le persone coinvolte. Credo che anche quello sia un punto che ha toccato molto il basso in questa campagna elettorale». A sottolinearlo è il segretario del Pd Enrico Letta, ai microfoni di RTL 102.5, commentando alcune dichiarazioni contro il centrodestra del presidente della Regione Puglia Emiliano durante il comizio applaudito dal leader Dem

Ore 9.08 - Giorgia Meloni esclude qualsiasi continuità nella composizione di un suo governo con quello di Mario Draghi. «No. Ho un rapporto molto cordiale e buono con Draghi e sarei felice di un passaggio di consegne tra persone che rispettano le istituzioni», sostiene a Mattino Cinque rispondendo a chi le chiede se sia possibile che alcuni ministri dell'attuale esecutivo proseguano nel proprio ruolo. Sulla composizione di governo, aggiunge «ho varie idee in mente. Se gli italiani ci daranno la loro fiducia lavoreremo per fare una squadra di governo di altissimo livello. A chi ci dice che non abbiamo classe dirigente rispondo: mi dispiace, non ho né la Azzolina né Toninelli...», aggiunge sarcasticamente.