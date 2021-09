Green pass, tensione alla Camera. Respinti due emendamenti, Lega vota con Fdi

Mercoledì 8 Settembre 2021, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 13:05

Il Green pass non verrà esteso a tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Lo ha detto Matteo Salvini a margine della sua visita al Salone del Mobile nei padiglioni di Rho della Fiera di Milano. «Ho parlato con il presidente Draghi - ha dichiarato il leader della Lega - non risulta nessuna estensione di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta».

APPROFONDIMENTI POLITICA Salvini: «Non prevista estensione Green pass» ROMA Caos in aula ROMA Video IL PROVVEDIMENTO Sarà valido 12 mesi POLITICA Green pass, Gelmini: «Nessuna ambiguità dalla Lega,... IL RETROSCENA Governo, gli “schiaffi” a Salvini ITALIA Foto POLITICA Video SCUOLA Scuola, Bianchi: «Il 13 tutti i prof in cattedra. Test... ECONOMIA Giovannini: estensione su trasporto pubblico locale non è... IL CASO Green pass, niente fiducia: emendamenti ritirati

«Il nostro obiettivo - ha sottolineato Salvini - è garantire salute e lavoro e penso che in queste ore si stia trovando una soluzione soddisfacente sui minorenni, sulle famiglie, sui tamponi gratuiti, sull'allungamento della durata del Green pass. Se alzare i toni ci permette di avere dei risultati, allora vuol dire che stiamo facendo il nostro mestiere».

Green pass, pronto l'obbligo per gli statali. Frenata sui tamponi gratuiti: così non spingono i vaccini

Conte: Lega chiarisca sua posizione

Sul Green pass, «la Lega chiarisca la sua posizione perché su questo non si può scherzare»: a chiederlo è il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Nel giro di poche settimane la Lega ha adottato tre posizioni differenti, approvazione in Cdm, astensione e voto contrario in commissione e aula». Una richiesta «senza polemiche perché l'interesse e il bene comune vien prima di tutto». «Fdi - ha aggiunto - ha fatto un'altra scelta non si è voluta assumere la responsabilità della salvezza del Paese quindi può dire tutto e il contrario di tutto, ma la Lega che ha assunto una responsabilità deve essere conseguente».

Green pass, respinto emendamento su under 18: Lega lo ha votato

L'Aula della Camera respinge l'emendamento di Fdi al dl Covid sulla esenzione green pass per i minorenni. L'emendamento, su cui c'era parere contrario del governo, è stato votato anche dalla Lega: si è visto dal tabellone della votazione. «Voti favorevoli largamente inferiori alla maggioranza assoluta. Molti evidentemente si sono vergognati e sono usciti per non votare. Rimane solo prossimo emendamento a scrutinio segreto», dice Claudio Borghi della Lega.

Lega vota nuovamente con FdI

La Lega vota nuovamente nell'Aula della Camera, a scrutinio segreto, con Fdi e l'opposizione su un emendamento, bocciato per l'esenzione del green pass fino a 18 anni. La richiesta di modifica del testo avanzata dal capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida è stata bocciata con 137 sì e 268 no, oltre a due astenuti. Sulla carta, l'opposizione può contare a Montecitorio su poco più di cinquanta voti in totale. Oggi è la seconda volta che la Lega vota con Fdi.

Salvini su obbligo vaccinale

«Escludo che arrivi in discussione l'obbligo vaccinale». Ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva se il premier Draghi fosse orientato a prendere una decisione sull'obbligo vaccinale. «Siamo pronti a discutere di tutto, se qualcuno vuole inserire l'obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L'obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi».

Su migranti e Lamorgese

«Lo ho ribadito al presidente Draghi: aspetto il prima possibile un incontro a tre Salvini, Draghi, Lamorgese. Ci sono italiani che si sacrificano e che spendono soldi e tempo e intanto continuano a sbarcare migliaia di persone senza controlli e senza regole». Ha detto il leader della Lega. Sempre a proposito della titolare del Viminale, Salvini ha aggiunto: «Noi presenteremo un'interrogazione parlamentare per sapere se il famose rave party abusivo in provincia di Viterbo è stato accompagnato o tollerato dal Ministero dell'Interno. Se così fosse le dimissioni dovrebbero arrivare dopo un minuto».